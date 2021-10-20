「3缺1」國安局副局長懸缺近百日　陳明通：蕭何月下追韓信

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡適應20日表示，國安局副局長已經懸缺97天，國安局長陳明通回應，俗話說「蕭何月下追韓信」，「我不敢說是蕭何，但我們要找到韓信」，他會努力找到適當的人才。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

蔡適應質詢時提及，國安局還有一個副局長的職缺要補，之前有個副局長超過300天才補起來，今天這個副局長已經懸缺97天，詢問國安局是否有在這意這件事，陳明通回應，「一直有在尋找適當的人選」。

蔡適應指出，過去幾任的國安局副局長，有的具有科技背景，有的則是警界出身，例如前國安局副局長胡木源調任國安會秘書長，本身就是警界出身，詢問是否朝此方向尋人，陳明通則說，「我想基本上會往這裡進行」。

蔡適應追問，順利的話多久可以確定人事案，陳明通僅說，「我只能說來努力」。

蔡適應認為，如果國安局副局長的人事案拖很久，「感覺起來這個副局長位子不是太重要」，感覺現有的陳明通、國安局副局長陳進廣、柯承亨幾位就可以處理國安局的業務，陳明通笑說，「我不建議委員這樣解讀，因為人要找一個適當的人不容易」。

蔡適應也說，副局長懸缺將近100天，他覺得有點久，陳明通則舉例，古時候有一句話叫做「蕭何月下追韓信」，人才是追來的，找尋不容易，「我努力追，我不敢說是蕭何，但我們要找到韓信」。

根據《國家安全組織法》，國安局設置局長1人，特任或上將；副局長3人，職務列簡任第14職等或中將，其中1人得比照簡任第14職等。國安局現任局長為陳明通，副局長分別為柯承亨與陳進廣，3席中還有1席懸缺。