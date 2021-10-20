拜習年底舉行線上峰會　陳明通研判：不會出現第四公報

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登、中國大陸國家主席習近平計畫年底前舉行線上峰會，國安局長陳明通20日備詢表示，根據國安局的情蒐研判，不會出現第四公報，而美國對台灣安全戰略上很清晰，「政治議題上還是一貫模糊」。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時指出，拜登之前有提到台灣協議的問題，美國政府澄清「對台政策沒有改變」，外交部長吳釗燮日前斬釘截鐵地說，未來拜登跟習近平不管是線上或實體的會面，都不會有第四公報，詢問陳明通是否認同。

對此，陳明通表示，根據國安局的情蒐研判，確實沒有第四公報，而美國對台灣在安全戰略上很清晰，但是政治議題上還是一貫模糊。

江啟臣再問，這是台灣的解讀還是美方曾私下明確表示態度，陳明通則說，美方一直公開提到對台灣的支持。

吳釗燮18日備詢時也表示，不會出現第四公報，台美關係只會愈來愈好，「美國政府都一直在跟我們保證，不管他們跟中國之間的關係怎樣，他們跟我們台灣的關係只會加強」，美國支持台灣的力道是堅若磐石。

事實上，中美三大公報包含《上海公報》、《中美建交公報》及《八一七公報》，是指中華民人民共和國與美國政府共同對外發表的3個外交聲明，也是中美在冷戰時期開啟對話和關係正常化的重要基礎，其中有關台灣問題的部分在今天的重要性則更為顯現。