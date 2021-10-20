退將季麟連稱共機不算擾台　陳明通：錯誤解讀聽不下去

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

退役上將季麟連日前表示，中共戰機屢闖我防空識別區，他認為這不算是擾台，政府卻弄得人心惶惶。對此，國安局長陳明通20日表示，這完全是錯誤的解讀，跟國內主流意見、國際社會認知完全不一樣，「這種講法人家聽不下去」。

季麟連日前接受專訪時表示，對岸軍事現代化後，演訓範圍已從近岸防禦擴張至近海甚至遠海，對岸全面演訓，演習規模與出海架數，比我們目前披露的數目還多，他認為這不算是擾台，政府卻弄得人心惶惶。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

無黨籍立委林昶佐質詢時提及，退役上將季麟連日前聲稱，中國全面演訓不是擾台，包括不斷地侵擾我國防空識別區、空域的時候，他都覺得不是擾台，反而是政府搞得人心惶惶，詢問陳明通看法為何。

陳明通表示，這完全是錯誤的解讀，跟國內的主流意見、國際社會的認知完全不一樣，「台灣社會內部、國際社會人家聽不下去，這種講法人家聽不下去」。

國民黨立委溫玉霞質詢時則指出，共軍最近在台海周邊活動增加，陸委會主委邱太三聲稱，台灣目前已經是準戰爭狀態，國防部長邱國正也說，兩岸情勢是他從軍40幾年來最嚴峻的時刻，詢問陳明通的看法為何。

對此，陳明通則說，最近幾年以來，中共的飛機、軍艦常常繞來繞去，其實國際社會也看不下去，所以10月初有3艘航空母艦經過台灣海峽旁邊，就是很清楚地中共說，「你這樣國際社會看不下去，請你有點分寸」。

陳明通認為，中共的飛機、船艦常常繞來繞去，大家都看不下去，這就是國際社會很清楚的訊息。