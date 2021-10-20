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張哲平捲入史上最大共碟案　陳明通：我對他有信心

▲▼立法院外交國防委員會 國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國防部副部長、國防大學校長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

前國防部副部長、國防大學校長張哲平捲入史上最大共碟案，國安局長陳明通20日表示，此案已經進入司法系統，他不便再有什麼說法，「以我過去跟他的互動，我對他有信心」。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

國民黨立委馬文君質詢時提及，今年7月有很多媒體都點出，張哲平捲入史上最大共碟案，造成舉國譁然，而且重創國軍形象，詢問成名通「張哲平到底是不是共碟」。

對此，陳明通表示，這個已經進入司法系統，「以過去跟他互動的經驗，我個人對他有信心」。

國民黨立委溫玉霞質詢時也指出，根據媒體報導，國安系統認為事態嚴重，必須緊急處理，並建議將張哲平調職，詢問是否是國安局的建議，以及共碟案是真的還是假的。

陳明通則重申，這個事情已經進入司法系統，「我們不便在這裡有什麼說法，要尊重司法系統」，但是以他個人來講，過去跟張哲平開很多次會，「我對張校長是很有信心」。

溫玉霞追問，建議調職到底是不是國安局的建議，陳明通則說，國安局的職權是情報搜集跟研判，政策不是國安局的職責，「進入司法系統，我們就尊重司法」。

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