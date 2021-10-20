邱國正稱國軍不啟動戰端　陳明通敬佩：台灣是無害良品

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部長邱國正日前強調，中華民國絕對不啟戰、不引起戰端，「但是一旦有動作、逼得我們要有動作，那我們只有應戰」，國軍不是像塑膠一樣擺著不動。對此，國安局長陳明通20日表示，他非常敬佩邱國正的說法，「台灣在全世界是無害良品」。

陳明通20日率領國防部軍事情報局局長羅德民、海巡署長周美伍、警政署副署長李永癸、移民署長鐘景琨、調查局長呂文忠等人，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

國民黨立委葉毓蘭質詢時提及，最近有學者提出「台灣應該要發動第一擊」，邱國正日前在立法院答詢時也說，中華民國不會啟動戰端，但是一旦對岸有所動，國軍就一定會應戰，詢問這樣的說法是否合適。

對此，陳明通表示，「我百分之百認同，而且支持，這個非常的敬佩，邱部長在這裡所說的」。

陳明通強調，台灣保護自己，不求戰、不避戰，這是非常重要的，台灣在全世界是無害良品，「我們對人家的國家，沒有任何的野心」，並且產生很多有價值的東西，例如台積電、文明產物、文化都是被世界所喜歡的。

陳明通也說，台灣是無害良品，「今天對我們產生威脅，把我們夾起來是對面，因為我們太好了、太棒了，他一直針對我們」。

邱國正14日備詢時強調，中華民國絕對不啟戰、不引起戰爭，「但是一旦有動作、要逼得我們要有動作，那我們只有應戰」，所謂的「首戰即決戰」、「首戰即終戰」不可能發生，「你只要發起戰爭，有完沒完，不是單方面決定的」。

邱國正還說，「我們不是像塑膠機一樣，在那邊擺著不動」，當然不是說毫無反應，「他一有什麼動作，我們就掌握了」，後續動作是研判很大的徵候，但是國軍絕對不挑起這個戰爭。