中部醫師串連力挺陳柏惟　組「反惡罷聯盟」催不同意票

▲台中醫界表態支持陳柏惟。（圖／陳柏惟國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，為催出最大不同意票，牙醫師嚴雯馨、前民進黨立委林靜儀、中台灣牙醫師小英之友會會長黃立賢等人9日表態力挺陳柏惟，部分中部學者、小英之友會也串連組成「反惡罷大聯盟」；嚴雯馨說，陳柏惟面臨幾乎是人格毀滅式的惡質罷免，呼籲更多人站出來聲援，力挺陳柏惟。

嚴雯馨近日號召百位醫生連署聲援支持陳柏惟，今天包括林靜儀、黃立賢、台中市醫師公會理事長陳文侯、醫師史書華、邱豑慶、柯政全、李俊宏、中華民國職能治療師公會全國聯合會理事吳明順、委員鍾亞融等人均與會力挺，呼籲不要讓扭曲式惡質罷免及造謠抹黑的政治文化傷害台灣。

嚴雯馨表示，陳柏惟當選後非常努力認真，如今對手卻利用龐大資源抹黑造謠欺騙地方鄉親，幾乎是人格毀滅式的惡質罷免，這已經不只是選區的事務，而是一場全台民眾都應該關心的選舉，因此決定發起此次支持陳柏惟的醫界串連行動，未來更會在臉書串連，發起「醫界反惡罷，我們挺3Q」的發文行動，呼籲更多人站出來聲援力挺陳柏惟。

林靜儀說，陳柏惟上任以來非常關心醫界，連署行動號召一周以來，已有上百位醫師串連反惡罷的行動，就是要表達，會全力支持他給他溫暖，希望他不要被國民黨惡意的抹黑污衊影響。

邱豑慶表示，這場選舉就是國民黨的惡霸，要罷免為台灣打拚的年輕人，陳柏惟不只關心國防發展也非常關心醫療政策及醫療人員、患者的權益，希望10月23日大家一起站出來投票，反對這場不公義的惡質罷免。

陳柏惟會中談及，非常感謝大家特地站出來聲援、給他信心，會更勇敢面對接下來的每一個質疑，未來，對於醫療政策等相關議題，身為立委該做的事還是會跟大家一起繼續努力。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／陳柏惟國會辦公室提供）

▲民進黨前立委、醫師林靜儀出席活動支持陳柏惟。（圖／陳柏惟國會辦公室提供）