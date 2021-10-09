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蘇貞昌讚陳柏惟好立委　孫大千：不愧是連神明都敢欺騙的政治人物

▲▼立委陳柏惟聯訪。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，過往黑歷史被翻出，遭藍營狂打。不過，行政院長蘇貞昌仍力挺，大讚陳柏惟認真質詢、提案，是非常好的立法委員。對此，前立委孫大千砲轟，蘇貞昌睜眼說瞎話的功力無人能及，真不愧是一位連神明都敢欺騙的政治人物。

孫大千9日在臉書發文批評，蘇貞昌繼把3+11從破口說成是政績之後，再一次的指鹿為馬，把陳柏惟從一位兩光立委美化成一位模範立委。

孫大千指出，陳柏惟肇事逃逸，任由傷者倒地，既不報警，也不送醫。這樣的行為是蘇貞昌鼓勵的嗎？這就是所謂的「有為有守」嗎？把賭博機台說成是快打旋風，對於年少無知時所犯的錯誤，不肯真誠反省，還要企圖說謊掩飾。這樣的行為是蘇貞昌肯定的嗎？這就是所謂的「做得非常好」嗎？

孫大千說，在質詢台上不學無術，不思長進，胡言亂語，不知所云。這樣的問政品質是蘇貞昌認同的嗎？這就是所謂的「善盡職責」嗎？

孫大千反問蘇貞昌，在把陳柏惟吹捧上天的時候，把那些每日兢兢業業，努力不懈，認真準備，專業問政的立法委員又放在哪裡呢？

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關鍵字：

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