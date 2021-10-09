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陳柏惟恐被罷定了！　最新民調曝投票意向「同意罷免佔88%」

▲▼立法院外交及國防委員會,立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，僅剩2個多禮拜就要投票，但卻接連爆出肇逃、涉賭等黑歷史重創形象。國民黨台北市議員徐巧心根據《美麗島電子報》最新一份民調分析，同意罷免佔37.2％，且同意罷免的人當中有88％願意出來投票，代表陳柏惟的仇恨值不斷往上飆。

徐巧芯8日於政論節目《關鍵時刻》表示，根據民調顯示，同意罷免佔37.2％，反對佔25.7％，表態會去投票佔57.1％，同意的比率是超過25％，光是同意罷免的比率就超過25％。

徐巧芯指出民調中的關鍵數字，同意罷免的人當中，會去投票的就佔了88％，也就是說同意的一定要去投，而反對罷免的25.7％中，願意投票的只有65.7％，讓正反的差距又拉開了。

徐巧芯表示，同意罷免的人當中，有88％人表態願意投票，這數字這麼高的原因來自於陳柏惟的仇恨值一直往上，且罷免某種程度就是看大家多討厭這個人，這個禮拜從他支持大麻合法化、涉賭、肇逃的爭議中，激出了支持罷免的人都要出來投票了。

徐巧芯說，這份民調最關鍵的就是那88％，代表陳柏惟最近的回應，無法把過去十年的事解釋清楚，大家有種道德淪喪的感覺，說是打快打旋風結果去打賓果，去扯跟家人打麻將根湯姆熊一樣，這怒氣會顯示到支持罷免的人要去罷免他。

另外，對於許多綠營人士出來幫陳柏惟加油，行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌也都表態，徐巧芯認為根本是提油救火。

徐巧芯指出，民調中的好感度顯示，蘇貞昌25％、蔡其昌22.6％都是墊底，喊加油反而更慘，反觀台中市長盧秀燕好感度有47.4％，因此，若盧秀燕在最後表態，可能會再次牽動這場選舉。

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