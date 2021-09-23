民眾黨可能吸收國民黨分裂份子　王世堅：反正撿到籃裡都是菜

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲可能吸收國民黨分裂份子　王世堅：反正撿到籃裡都是菜

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席北市府疫情說明記者會。（圖／北市府提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰最後黃金周，25日將投票選出藍營新共主，主張「兩岸統一」的張亞中在辯論會後選情翻紅，聲勢一路狂飆，卻傳出若張亞中當選將引發退黨潮，對此，民進黨議員王世堅23日表示，國民黨現在亂成這樣，柯文哲可能接收一些國民黨分裂份子，「反正對柯文哲而言，撿到籃裡都是菜。」

王世堅在臉書發文指出，國民黨黨主席選舉，柯文哲一定會趁勢而起，國民黨現在亂成這樣，柯文哲可能接收一些國民黨分裂份子，「反正對柯文哲而言，撿到籃裡都是菜。」

對於國民黨主席選情，王世堅表示，國民黨這些自稱菁英的主流、比如說朱立倫們，已經嚇壞了，前有大敵張亞中，後有追兵柯文哲，國民黨卻成天貌合神離各懷鬼胎，，「不要到時候選舉跟民進黨對峙時，輸了又怪兵器不好。」

王世堅說，如果國民黨支持者害怕支持張亞中就會導致黨分裂，「但如果一個黨該分裂就分裂，不要每天黨的不同領導人貌合神離，這樣只是更加速這個黨的弱化，該分裂就分裂讓最強出來。」

王世堅強調，我們還是希望國民黨能夠振作，再一次跟民進黨面對面就政策做政治攻防，這對台灣來講是好的，「而張亞中就鼓起了國民黨過去的一股精神，就讓最強的出來吧！」

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