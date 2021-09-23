趙少康激辯張亞中　邱毅疑：他力拱朱立倫想維持既得利益

▲國民黨前立委邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席本週六正式改選，資深媒體人趙少康昨（22日）專訪國民黨主席候選人張亞中，過程中，兩人也針對兩岸政策進行激辯。對此，國民黨前立委邱毅23日推測，趙少康與國民黨主席候選人朱立倫間已有約定，這次力拱朱立倫選上黨主席，維持住趙少康在國民黨的既得利益。

邱毅在臉書發文批評，趙少康真是急了，口不擇言，慌亂失措的急了，他認為可能是以下三個原因，第一，趙少康和朱立倫間已有約定，這次力拱朱立倫選上黨主席，維持住趙少康在國民黨的既得利益。

第二，趙少康再三提及香港，扯出壹傳媒創辦人黎智英，這是一種兔死狐悲的恐懼，他當然知道黎智英背後是美國中情局，黎智英搞亂香港，再借此攻擊大陸，但他既與黎智英同搭一條船，也只能持續他漏洞百出的「反共思維」。

第三，趙少康至今還一意想騙大陸，所以趙少康已不僅是「拖統」，而且是更進一步的「騙統」，他反對與大陸做任何政治對話，理由竟然是大陸會違約，大陸會打打談談耍台灣，「多可笑啊！以兩岸軍力差距如此之大，大陸跟你打打談談幹什麼？」。

邱毅表示，張亞中的回應很好，他有理有據的駁斥趙少康之謬論，逼出趙少康與黎智英相勾結的真面目，使趙少康助選朱立倫的圖謀「化暗為明」。另外，張雅中也將趙少康「拖統騙統」的圖謀曝光，而且使其落伍陳腐的兩岸觀點大白於世，張亞中強勢回應趙少康極不友善的敵意，表現高昂的鬥志與冷靜的思緒。

邱毅強調，這算是場「高手過招」，連趙少康都不顧顏面掃地的出手了，朱立倫的權貴勢力有多大，可想而知了。