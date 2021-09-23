張亞中成最大贏家　蔡詩萍：國民黨是輸家的料！還有「家變」危機

▲根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨主席將於後天（9/25）正式改選，預計10月31日召開全代會，進行新舊黨主席交接。資深媒體人蔡詩萍分析指出，國民黨主席改選不是「張上亡黨」，便是「張下救黨」，認為不論誰當選，張亞中都是最大贏家。

「主角成了張亞中，成也是他，敗也是他，於是，擁護張亞中的張派，這陣子非常激動。而，不希望他選上的，則不斷策動『棄保論』，強調不團結，張會贏，張贏黨就沒救了」，蔡詩萍20日在臉書發文指出，選到這程度，最後不論誰當選，張亞中都是最大贏家，「那國民黨呢？恐怕是繼續當輸家的料了！」

蔡詩萍表示，朱立倫、江啟臣非常可能在「棄保效應」下有一人勉強過關，但依舊得面對張亞中，他認為，國民黨就是因為不斷紛爭內耗，才會「淪落至今」，「這些藍營憂心忡忡者，只是『治標的』，想以『鋸箭法』，先『團結非張派』，壓制張亞中及其支持者，好贏得黨主席選舉」，不過對於「治本」解決國民黨問題，卻依然毫無對策。

▲張亞中聲勢高漲。（圖／記者黃克翔攝）



「『都什麼年代了！？』選民的搖頭嘆息，恰恰就是國民黨的困境」，蔡詩萍提到，台灣一堆問題要解決，但要選國民黨主席的4位卻在談孫中山、懷念威權統治的年代，「國民黨難贏未來的大選也便罷了，它最大的危機還是『家變』！」

蔡詩萍指出，從「換柱事件」，到「拱韓參選失利」，再到這次的「張亞中崛起」，可以看出深藍確實是「一股力量」，能左右藍營方向但不足以贏得大選，「好的情況下，可以助長藍軍聲勢，糟糕的狀況呢，勢必裂解藍營」。

蔡詩萍預測，如果張亞中贏得大選，國民黨必然往統派，往新黨化走，絕對贏不了大選，但張亞中若硬被壓制下去，「這股深藍怨氣，也勢必難以消解，至少不是檯面上可能贏得黨主席的人，所能解消所能整合的！國民黨即使不分裂，也是喪失半條命，談不上什麼大選的團結了！」