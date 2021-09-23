「不一定開罰禾馨！」北市曝：中央擬開放自費驗抗體　由地方自訂費用





▲台北市議會警政衛生委員會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

網紅「四叉貓」自費檢驗抗體惹議，由於禾馨診所未報請北市衛生局核可就向民眾收費，因此被認定違規，恐依照《醫療法》開罰。不過，台北市衛生局長黃世傑23日表示，禾馨將於24日提供書面說明，參酌後再決定是否要開罰，「沒有說一定要裁罰。」

台北市議會23日上午召開警政衛生委員會，台北市議員王世堅提及，人民有檢驗自己的權益，法令是為人民服務，不解為什麼要開罰禾馨？

黃世傑回應，中央目前核准全台117家醫事檢驗機構進行公費血清抗體檢測，其中17家位於台北市，另還有12家屬於機師專案，其中3家位在北市，但中央沒有開放一般民眾自費檢驗，禾馨雖然日前有向北市申請，但礙於中央指引沒有開放，也未經過地方政府根據《醫療法》核定收費金額檢驗。

黃世傑也提到，「沒有說一定要開罰它（禾馨）！」只是費用若訂太高，恐怕對市民不好，而太低又不符合成本，所以要提報來做成本分析、核定相關價格；目前衛福部已有開會討論，初步了解，以前能做公費抗體檢驗的機構，未來可能會開放給一般民眾做，且中央不限制上限、統一價格，由地方政府自訂費用，但仍要等衛福部長陳時中核定、記者會宣布指引。