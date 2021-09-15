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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂打不到莫德納疫苗　國民黨團提案要外交部拜託美國政府催貨

▲▼立法院國民黨團召開「全民打嘸疫苗 中央高官給交代」記者會 林奕華 陳玉珍 葉菊蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

疫苗短缺議題延燒，國民黨立委林奕華15日批評，政府口中有採購，手中無疫苗，目前購買的疫苗到貨量僅30%，「疫苗採購不是只看政府下單數量夠不夠，而是要看疫苗到貨準不準時」；國民黨立院黨團也正式提案，要求衛福部、外交部、駐美代表處應請美國政府協調，要求莫德納疫苗應儘速到貨。

國民黨立院黨團今天上午舉行「全民打嘸疫苗，中央高官給交代」記者會，會中公布國民黨立院黨團將提案，要求行政部應責成衛福部、外交部及駐美代表處，結合民間力量，共同合作努力發揮影響力，積極向美國政府及莫德納公司表達我方購買之疫苗能儘速到貨，並請美國政府協調，以解決數百萬國人屆期應接種第二劑莫德納疫苗卻無疫苗可接種的窘境。

國民黨團書記長陳玉珍表示，許多打了第一劑莫德納疫苗的民眾，遲遲等不到第二劑，早已快超過世界衛生組織建議的10至12周間隔期間，許多65歲以上長者恐淪為「疫苗孤兒」，呼籲政府重視。

林奕華批評，目前第一線防疫人員共造冊6465人，其中已有6066人施打完第一劑疫苗，有3477人打完第二劑疫苗，施打率高達57.3%，顯示中央政府官員打完第二劑的人數，比一般民眾超出14至15倍之多，讓人質疑同島有同命嗎？是不是逼民眾第二劑要打高端疫苗？

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