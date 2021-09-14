國民黨感謝日本贈疫苗　狠酸台灣第二劑覆蓋率5％與日「相差懸殊」

▲國民黨感謝日本捐贈疫苗，同時批台第二劑疫苗覆蓋率低。（圖／翻攝國民黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

日本14日再贈台灣50萬劑AZ疫苗，許多政黨、政治人物紛紛表示感謝。國民黨14日臉書感謝日本捐贈疫苗，同時也藉由與日本疫苗覆蓋率的比較批評台灣疫苗政策。

國民黨表示，感謝日本五度捐贈疫苗，今天日本政府宣布再次捐贈台灣50萬劑AZ疫苗，讓台灣有充分的物資對抗疫情，對於長期處於疫苗不足困境的台灣來說，日本的支援令人感動。

國民黨回顧，日本在疫情期間，多次捐贈疫苗給台灣，加上其四次的捐贈總量已經達到390.4萬劑，佔據目前台灣疫苗總量的將近三分之一，如果沒有日本政府的幫助，現在台灣的疫苗荒將會更加嚴重。

國民黨回頭比較，除了感謝日本政府捐贈疫苗的情誼，更重要的是看見日本在疫苗政策上的積極態度，日本目前第一劑疫苗覆蓋率達到62%，而完整施打兩劑疫苗的比例也超過50%，兩者比例並沒有相差太遠。相較之下，台灣的第一劑疫苗覆蓋率雖然接近49%，但是第二劑疫苗覆蓋率卻沒有達到5%，兩個數據相差懸殊，代表台灣疫苗庫存量不足，許多國人無法完整施打兩劑疫苗，難以面對變種病毒的威脅。

國民黨呼籲，我們在感謝日本政府捐贈疫苗的同時，更希望蔡政府能夠虛心向日本政府學習，徹底檢討現行的疫苗政策，並且統整未來的疫苗資源，盡速讓高風險族群完整施打兩劑疫苗，保護國人的健康與安全。