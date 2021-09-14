韓國瑜訪芝加哥唐人街　「國民黨要強大才對得起這些人」

▲韓國瑜訪芝加哥唐人街。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨主席選舉進入最終階段，現任主席江啟臣日前在報紙刊登半版廣告，用「貨出去、人進來、發大財」口號競選，而口號原創者韓國瑜正在美國芝加哥唐人街走訪，韓國瑜表示，自己特別駐足國民黨的美中支部大樓前，「國民黨要強大，才能做世界各地中華兒女最堅強的後盾。」

韓國瑜14日在臉書發文表示，有這個難得的機會，來到風城芝加哥的唐人街，一探全美第三大城市的華埠風采。雖然這裡多少都有受到疫情的衝擊和影響，但走進街區內還是能感覺到一股親切、熱鬧的氣息迎面而來。

韓國瑜指出，走入街區，每一塊招牌和匾額，彷彿都是故土的延伸，都有或深或淺的歷史印記。自己特別駐足在中國國民黨於永活街上的美中支部大樓前，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，「這是歷年來多少僑領僑胞的努力和維護，才有眼前這面青天白日滿地紅在此飄揚？」

韓國瑜表示，孫中山曾經三次造訪芝加哥、更多次為革命事業奔走世界各處僑地，僑胞對於中華民國的建立有著巨大的貢獻。自己心心念念希望中國國民黨強大、希望中華民國強盛，「唯如此我們才對得起先輩與僑胞，才能做在世界各地生活工作的中華兒女最堅強的後盾。」

韓國瑜指出，自己為全世界的僑胞朋友們感到驕傲，為他們在異鄉奮鬥的努力和不忘根本的情操感動，在異國土地上我看到中華民族的韌性和中華文化的傳承，對於曾經生養過他們的土地或滋養過他們的文化、或甚至是血液裡面流淌的那份基因，他們都不曾辜負、甚至回饋良多，「僑胞，是中華民國寶貴的資產！」

▼韓國瑜訪芝加哥唐人街。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

