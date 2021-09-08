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雲林縣運會破紀錄　每項頒5千獎勵金！北辰國小最大贏家

▲縣長張麗善表示，許多體育團隊也在場地未開放的限制下無法照常訓練，僅能居家自主練習，選手們仍能發揮潛力打破大會紀錄，實屬不易，縣府一定會對所有優秀的選手提供最好的照顧。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣110全縣運動會8月中閉幕，雲林縣長張麗善於今日接見破大會紀錄選手及教練，並頒發破大會紀錄獎勵金，每項目或單人組各5000元現金給與肯定及鼓勵。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣110全縣運動會8月中在嚴格防疫下進行閉門競賽亦未舉行開與閉幕典禮，雲林縣長張麗善非常重視這項縣內的最大運動賽事，特別安排於今(8)日，接見破大會紀錄選手及教練並頒發破大會紀錄獎勵金，每項目或單人組各5000元現金給予肯定。

雲林縣政府說明，今年縣運的田徑項目，共計有10項23人次打破大會紀錄，北港鎮北辰國小包辦了3項13人次，在五年級女童組的400公尺接力、800公尺接力及3千公尺競走都打破大會紀錄；華山國小韓宥琪的跳高、二崙國小林芷誼的鉛球也打破大會紀錄。

社會組的跳高有三位選手破了大會紀錄，其中張騰仁也是今年全中運的破大會紀錄得主、而李晴晴和張喬茵都是雲林縣的優秀選手，目前在國家訓練中心接受訓練，鏈球的曾筱晴，西螺鎮的接力團隊，張秝羚、張秝榕、廖鈺昕、林喬安等都是雲林縣參加今年全國運動會的主力選手。

張麗善縣長表示，今年5月以來，因疫情肆虐，許多體育團隊也在場地未開放的限制下無法照常訓練，僅能居家自主練習，在如此嚴峻的訓練條件下，選手們仍能發揮潛力打破大會紀錄，實屬不易。縣府一定會對所有優秀的選手提供最好的照顧，希望各位優秀的選手和教練可以繼續為縣爭光、奉獻所長、傳承經驗，讓雲林體育可以繼續發光發熱。

▲縣長張麗善表示，許多體育團隊也在場地未開放的限制下無法照常訓練，僅能居家自主練習，選手們仍能發揮潛力打破大會紀錄，實屬不易，縣府一定會對所有優秀的選手提供最好的照顧。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善表示，許多體育團隊也在場地未開放的限制下無法照常訓練，僅能居家自主練習，選手們仍能發揮潛力打破大會紀錄，實屬不易，縣府一定會對所有優秀的選手提供最好的照顧。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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