蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

▲國蚵苗與越南蚵肉進口衝擊本土蚵產業，立法委員蘇治芬、蔡易餘今(7)日接受四縣市蚵農陳情，呼籲政府禁止蚵苗、甚至成蚵進口，保障蚵農生計。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大陸蚵苗與越南蚵肉進口衝擊本土蚵產業，立法委員蘇治芬、蔡易餘今(7)日接受四縣市蚵農陳情，呼籲政府禁止蚵苗、甚至成蚵進口，保障蚵農生計。立委蘇治芬、蔡易餘委邀請漁業署、食藥署、關貿署等單位於台西海水繁養殖研究中心召開公聽會，來自彰、雲、嘉、南4縣市百位蚵農盼政府救救台灣養蚵業。

雲林台西鄉蚵農丁宗德表示，越南蚵養殖成本還不到台灣蚵三分之二， 現在大家都去買越南進口的蚵，蚵農辛苦1年養殖的蚵幾乎都沒有人要，心血付出流水，蚵農求助無門，盼立委替他們出聲，保護養蚵產業。丁宗德說，此外，養蚵產業正面臨另一個嚴重問題，目前已有中國蚵苗被引入台灣，不僅影響雲林地區蚵苗業者生計，更可能因沒有檢疫等因素，帶來未知病毒，造成台灣養蚵產業浩劫。

立法委員蔡易餘表示，台灣西海岸淺灘是養殖牡蠣重要基地，從蚵苗養殖到中蚵、成蚵剛好是雲、彰、嘉、南形成完整產業鏈，蚵產業年產值高達40多億，是非常重要產業，但目前從越南進口的鮮蚵並沒有做原產地標示，蚵商混充販售，無形中打壓台灣蚵，最近蚵苗又大舉進口，已讓蚵農嚴重受到威脅，他要求政府在開放進口之際，一定要做好配套措施，保護我們的產業。

立法委員蘇治芬指出，雲林台西是台灣蚵苗的重要生產基地，占全台7到8成，台西的蚵苗賣到嘉義養成中蚵，然後再到台南二次放養、育肥，形成整個養蚵產業鏈。從蚵串、蚵苗、剖蚵、賣蚵，還有鮮蚵料理等等，養活了一大群人，養蚵產業不只要保護，而且要永續經營，「我一定站在蚵農這邊，極力保護蚵產業！」

蘇治芬說，就產業現況，目前蚵苗的供應是相當充裕，她希望漁業署能夠出示報告，提供給國貿局，禁止蚵苗進口；另針對冷藏或冷凍蚵部分也希望能夠減半，或者透過季節進口數量調節，達到保護國內養蚵產業。另外，衛福部在市售鮮蚵部分，必須加強產地標示查驗，避免進口蚵混充台灣蚵。

漁業署主秘繆自昌表示，目前國內每年進口蚵苗約500公斤，進口冷藏蚵、冷凍蚵1930公噸，將會與蚵農討論，若國內蚵苗足以因應需求，會檢討並禁止蚵苗進口，至於鮮蚵部分也會與相關部會探討進口總量。

受限於WHO，蔡易餘建議採依季節作調節式減量進口，經一番討論，蘇治芬作出結論指出，未來將加強邊境檢測把關，蚵苗全部禁止進口，蚵肉進口減量50%，相關細則由各部會彙整漁民意見後送立院研討執行。

▲台灣西海岸淺灘是養殖牡蠣重要基地，從蚵苗養殖到中蚵、成蚵剛好是雲、彰、嘉、南形成完整產業鏈，蚵產業年產值高達40多億，是非常重要產業。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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