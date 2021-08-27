快訊／5.7億也可以！　大樂透開獎「獎號出爐」

▲大樂透。（示意圖／記者陳依旻攝）
記者董美琪／綜合報導
連18摃的大樂透頭獎上看5.7億，今（27）日晚間開獎，獎號分別為8、11、16、32、35、43，特別號41，晚間10點將會公布開獎結果。
另外，今彩539第110205期開獎，獎號32、18、23、03、33。3星彩獎號462，4星彩獎號4036。
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雙贏彩第110205期今晚開獎，獎號為11、20、02、18、05、04、06、17、12、21、14、10。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
▲大樂透。（示意圖／記者陳依旻攝）
記者董美琪／綜合報導
連18摃的大樂透頭獎上看5.7億，今（27）日晚間開獎，獎號分別為8、11、16、32、35、43，特別號41，晚間10點將會公布開獎結果。
另外，今彩539第110205期開獎，獎號32、18、23、03、33。3星彩獎號462，4星彩獎號4036。
雙贏彩第110205期今晚開獎，獎號為11、20、02、18、05、04、06、17、12、21、14、10。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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