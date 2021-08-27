快訊／5.7億也可以！　大樂透開獎「獎號出爐」

威力彩頭獎27億被中走了沒關係，還有大樂透，身分證號碼藏發財玄機！今（27）日晚間開獎，頭獎上看5.7億，「清水孟國際塔羅」小孟老師接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，身分證尾數有「0」、「5」、「8」、「9」有機會中大獎。