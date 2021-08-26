Uber Eats系統當機「外送員跑2單爽賺5千元獎金」　業者說話了

▲Uber Eats今早系統當機，外送員爽領千元獎金。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台Uber Eats今（26）日傳出系統大當機，有外送員在臉書社團分享，早上僅跑2趟單就有高達5千多元獎金，讓他直喊「先下班了。」後發現其他外送員也出現相同情形。對此，業者證實今早系統當機約3小時左右，原因則仍在了解當中，並表示外送員無需擔心接到訂單不見，可以放心跑單。

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▲外送員分享跑2單賺5千多元獎金截圖。（圖／翻攝Uber Eats 全台司機送餐交流分享區臉書社團）

有外送員上午7點多左右在臉書社團「Uber Eats 全台司機送餐交流分享區」分享截圖畫面，興奮直喊「小弟先下班了！」根據畫面顯示，該外送員僅跑2次單就收到高達5千多元獎勵金，下方也湧進不少人留言「我剛剛也7千多」、「這是給外送員的福利嗎」、「有這種單？想試試看」，但也有許多人指應該是系統當機問題，「當機」、「很快就校正回歸了」、「這是里程算錯吧」，目前則已恢復正常。

對此，Uber Eats證實今上午確實有發生系統當機問題，但目前還在了解原因當中，業者指出明顯系統有異常，因獎金發的偏差很大，待綜合了解過後也會向外送員說明多發獎金該如何處理，並強調外送員無須擔心接到的訂單會不見，可以放心跑單。