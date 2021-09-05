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台南輕艇好手劉妍廷挑戰全運會4連霸達成！　包辦愛斯基摩艇個人2金獎牌！

▲奪下本屆全運會首金的劉妍廷，5日再傳捷報，如願寫下女子單人200公尺愛斯基摩艇4連霸金牌的紀錄，為自己的選手生涯再增添一筆新的輝煌成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奪下本屆全運會首金的劉妍廷，5日再傳捷報，如願寫下女子單人200公尺愛斯基摩艇4連霸金牌的紀錄，為自己的選手生涯再增添一筆新的輝煌成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

110年全國運動會輕艇比賽第二日的賽程，4日甫在女子單人500公尺愛斯基摩艇奪下本屆全運會首金的劉妍廷，5日再傳捷報，如願寫下女子單人200公尺愛斯基摩艇4連霸金牌的紀錄，為自己的選手生涯再增添一筆新的輝煌成就。

另外林佳旻也獲得女子單人加拿大式艇200公尺銅牌，黃偉哲市長第一時間再次表達恭賀之意，也肯定台南選手的付出與努力。

▲奪下本屆全運會首金的劉妍廷，5日再傳捷報，如願寫下女子單人200公尺愛斯基摩艇4連霸金牌的紀錄，為自己的選手生涯再增添一筆新的輝煌成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，劉妍廷選手一路從台南市大港國小、文賢國中到土城高中，三級培訓都在台南接受輕艇訓練，高中畢業後至台北市立大學就讀，並以進入國家隊為訓練目標，離開熟悉的訓練環境後，自律就顯得格外重要，劉妍廷就是能夠自我要求並階段性達成自我設定的目標，才能成就現在的成績。

劉妍廷表示，進入國家隊後，不像從前高中時期有教練一對一緊迫盯人地監督，所以自己要很堅強，有時候雖然會有想休息的念頭，但目標依然驅使他持續鍛鍊，深怕一休息體能及技術就會退步。此外，為了提升訓練效率，他常常靠自己跟GPS對戰，或是拜託學弟來陪練以提升強度，才能逐步將實力向前推進，因此很感謝過程中遇到每一位幫助他的人。2021年全運會奪下雙金只是完成他所設定的階段性目標，接下來他也會積極備戰2022亞運，期待再次於國際賽事中奪取佳績。

▲奪下本屆全運會首金的劉妍廷，5日再傳捷報，如願寫下女子單人200公尺愛斯基摩艇4連霸金牌的紀錄，為自己的選手生涯再增添一筆新的輝煌成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育處表示，目前台南市代表隊在2021年全運會共奪得2金1銅之成績，其中金牌皆由劉妍廷所包辦並完成4連霸的紀錄，本屆全運會預計於10月16日至21日於新北市舉行，提前比賽的台市奪牌重點種類還有划船、帆船、空手道、桌球、高爾夫和韻律體操等，希望市民一起為台南市代表隊加油。

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