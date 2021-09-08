不斷更新／16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動、居家限制一次看

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市政府是否宣布取消中秋烤肉活動，以及相關的因應措施及規範。 （示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳羿妏、林昱萱／整理報導

國內疫情再拉警報，近日先是爆出長榮機師「突破性感染」且確定感染Delta病毒，接著新北市幼兒園傳出群聚感染事件。面對即將來臨的中秋節，民眾是否能如期烤肉、賞月，《ETtoday新聞雲》將整理各縣市政府是否宣布取消中秋烤肉活動，以及相關的因應措施及規範，讓讀者一次看懂。

不開放戶外烤肉縣市：新北市、基隆市、桃園市、台中市、新竹縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台南市。

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最後更新時間：9/8 9:40

台北市：

下周一（13日）公布中秋節活動指引。

新北市：

烤肉相關公共活動一律禁止 ， 也不開放新北市河濱公園烤肉 ，但自行在家烤肉不限制，若是自家戶外庭院，仍需以戶外300人以下，人與人之間1公尺距離為原則。

基隆市：

基隆市所有公共場所及騎樓，即日起一律禁止戶外烤肉 ，民眾只能在家中與同住家人烤肉。

桃園市：

1. 中秋節所有活動一律取消。

2. 市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉 。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會。

4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.在9日前加強二級警戒措施：

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人

(2.)加強賣場及超市人流管制

(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣：

1. 中秋節不開放包括任何戶外、公共場所、社區烤肉以及相關活動 ，僅同住家人可居家烤肉。

2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。



新竹市：

1. 中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動 ，僅同住家人可居家烤肉。

2.9日前強化二級警戒措施

一、集會人數上限室內50人、室外100人

二、加強賣場及超市人流管制

三、醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗縣：

1.中秋活動暫無影響。

2.停辦銅鑼鄉五福廟普度法會。

3.停辦苑裡鬼門關夜市。

台中市：

所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包括社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓等都禁止 ，家裡烤肉限同住家人，違者最高開罰1.5萬元。

彰化縣：

1.烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，同住家人烤肉不用隔板，避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會。

2.不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動， 禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。

南投縣：

戶外公共場域一律禁止烤肉活動 ，不鼓勵辦理家戶烤肉活動，即便有同住家人烤肉活動，也請務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。所有聚會均需遵守指揮中心防疫指引規定辦理。

雲林縣：

中秋連假社區、社團停辦非家人的群聚活動 ，僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。

嘉義縣：

中秋節連假期間，不開放戶外公共場域、社區、社團烤肉及聯歡活動 ，僅開放同住家人自家烤肉。

嘉義市：

禁止社團社區中秋活動 （例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等） ，家人烤肉不限制， 實施時間為110年9月18日至110年9月21日。

台南市：

1.針對中秋活動，市長黃偉哲表示， 原則上禁止大型戶外社區烤肉，能不辦就不要辦 ，如果要辦的話一定要拉開安全距離，疫情更嚴峻的話，我們會採取斷然措施，不是用規勸，是禁止舉辦，非烤不可盡量在家烤肉。

2.停辦2021台南古都國際半程馬拉松，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

高雄市：

1. 停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動 。

2.高雄市長陳其邁宣布， 戶外公共場域、騎樓禁止烤肉，社團社區烤肉活動停辦 ，居家烤肉則不禁止，但僅限同住家人，另限制14天內自主健康管理、北部活動史者共餐

屏東縣：

中秋活動視先觀察疫情發展調整。

宜蘭縣：

宜蘭縣長林姿妙表示， 即日起不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動 ，但民眾自行在家烤肉，不在限制之列，不過，對象仍須以同住家人為原則，並且落實防疫相關規定。

花蓮縣：

花蓮縣政府宣布，即日起到中秋連假為止，停辦社團及社區中秋活動，戶外公共場域一律禁止烤肉，若烤肉必須以同住家人為限。

台東縣：

一、 不開放公共場所烤肉。

二、 不建議社區、社團或公司行號舉辦大型聯歡活動。

三、 活動、餐敘務必遵守中央防疫指引，未進食時配戴口罩、進食時保持社交距離。

四、 遵照中央防疫指引並滾動修正。

澎湖縣：



目前對中秋烤肉活動無進一步限制，後續將視疫情變化調整。



金門縣：

衛生局表示，將依據中央流行疫情指揮中心最新的公告及指引，滾動式調整防疫措施，並呼籲民眾出遊烤肉仍須注意自身防護，該做防疫要做好。

連江縣：中秋活動暫無影響。