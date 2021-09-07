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雲林人快看緊ATM！檢舉車手賺外快　「經通報偵破」獎勵金3千　

▲斗南派出所舉辦治安會議中，除針對當前治安及交通等重點工作進行報告，其中宣布「協助辨識詐騙車手有獎金3000元」，鎮民提起高度興趣討論，也讚許政府打詐的決心。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南派出所舉辦治安會議中，除針對當前治安及交通等重點工作進行報告，其中宣布「協助辨識詐騙車手有獎金3000元」，鎮民提起高度興趣討論，也讚許政府打詐的決心。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

防疫期間網路詐騙頻傳，雲林縣警察局斗南警分局經昨（6）日於斗南鎮順安宮香客大樓舉辦社區治安座談會，由斗南派出所所長顏宥騏等人一同前往宣導，社區治安會議中，警方特別以有獎徵答的方式加強民眾防詐識，在宣布「協助辨識詐騙車手有獎金3000元」後，鎮民一聽即興奮討論展現高度興趣，互動熱絡。

雲林縣警察局為打詐下決心，祭出高額3000元獎金，作為民眾檢舉車手獎勵。斗南派出所表示，詐騙頻傳，防不勝防，雲林縣警局於8月底發函通知各分局，可對民眾進行諮詢布建，向其宣導經通報詐欺車手情資，因而偵破詐欺案件者，每案核給提供犯罪線索獎勵金3000元。

斗南派出所指出，昨日社區治安會議，除針對當前治安及交通等重點工作進行報告，其中宣布「協助辨識詐騙車手有獎金3000元」，鎮民提起高度興趣，也讚許政府打詐的決心；交通議題方面，也特別宣導「酒後不開車、開車不喝酒」、路權區分觀念及汽機車強制險規定；另外婦幼安全議題針對家暴、性侵害、性騷擾、兒少性剝削及兒少保護等案件防治進行宣導。

現場與會民眾紛紛對斗南警分局的用心表達肯定，並表示會返家廣為向家人宣導，傳達交通、防詐、婦幼安全等相關訊息，一起預防交通事故發生、阻止犯罪猖狂及保護婦幼安全。

斗南警分局分局長蘇旭茂表示，民眾的積極參與及意見交流的踴躍發言，充分展現對這塊土地的關心與愛護，對於會議中的踴躍發言及相關寶貴意見，警方將彙整、處理完畢後給予民眾滿意的答覆，也期盼「警民一家」及「治安社區化」的概念能共建一個宜居城市。

▲斗南派出所舉辦治安會議中，除針對當前治安及交通等重點工作進行報告，其中宣布「協助辨識詐騙車手有獎金3000元」，鎮民提起高度興趣討論，也讚許政府打詐的決心。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局斗南警分局經昨日於斗南鎮順安宮香客大樓舉辦社區治安座談會，由斗南派出所所長顏宥騏等人一同前往宣導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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