　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021年全運會首金　台南輕艇劉妍廷率先全國奪下

▲2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷率先全國勇奪第1面金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷率先全國勇奪第1面金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，為本屆全國運動會第一個開賽的競賽種類，上午9時進行的第一場比賽為女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷拔得頭籌，率先全國勇奪本屆全運會第1面金牌。

黃偉哲市長也在第一時間表達恭賀之意，也勉勵5日將再挑戰輕艇競速200公尺4連霸的劉妍廷能再接再厲達成目標，更預祝即將比賽的所有代表隊選手都能夠在2021年的全國運動會奪得佳績。

▲2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷率先全國勇奪第1面金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在2019年全運會知道台市金牌獎金較其他直轄市少時，便責成教育局評估調升機制，把全運會金牌獎金調升至30萬元，與六都並駕齊驅，並自2021年全運會起開始適用；另外也自2020年1月起執行績優運動選手補助計畫，讓全運會奪牌選手每月可領取3000至2萬元培訓津貼，持續培育台南市優秀人才。

教育局鄭新輝局長表示，劉妍廷選手為台南市輕艇好手，同時入選為2020東京奧運及2022亞運培訓隊；2019年全國運動會時在輕艇拿手的愛斯基摩艇項目便奪下1金1銀的亮眼成績，更贏得輕艇女子競速愛斯基摩艇200公尺3連霸的紀錄。鄭局長指出，劉妍廷選手非常自律，對於自己的人生規劃十分有階段性且目標性，能為每個階段設定目標並努力實踐完成，目前同時也積極備戰2022亞運會，希望能逐步達成站上國際競技舞台的夢想。

▲2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷率先全國勇奪第1面金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育處表示，劉妍廷選手畢業於土城高中，是台南市輕艇三級培育重點學校，多年來已為台南市爭取多項榮耀，市府也將持續投入培訓津貼、運動傷害防護、運動科學輔助等多元化的培訓資源，作選手的強力後盾。2021年全國運動會預計於10月16日至21日於新北市舉行，提前比賽的台南市奪牌重點種類還有划船、帆船、空手道、桌球、高爾夫和韻律體操等，希望市民一起為台南市代表隊加油。

「減油小家電」

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
租屋簽約原子筆斷水！他巧遇鄰居才知房子是凶宅
隔離中收到警示簡訊！他8組門號「僅1組收到」超疑惑
專家推「6檔金融股」殖利率破4%　股價有上漲空間
台中女大生「酒醉跳車」　閨蜜上救護車哭喊：對不起
農曆七月最後3天超陰！民俗專家曝「3地點」別去
波蘭贈台40萬劑AZ疫苗 預計明早6：30運抵桃機
妻打AZ發燒！白目男提議「去宜蘭野營」…見她暴怒傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021年全運會首金　台南輕艇劉妍廷率先全國奪下

新北文旦柚展售會即日起開賣　幸福柚平安推史上最殺優惠

全力支持桃機防疫車隊　黃適卓續贈防疫物資

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

2021年全運會首金　台南輕艇劉妍廷率先全國奪下

新北文旦柚展售會即日起開賣　幸福柚平安推史上最殺優惠

全力支持桃機防疫車隊　黃適卓續贈防疫物資

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

5.5萬起！HONDA「平價冒險白牌輕檔車」配備倒立式前叉印度發表

新駐德代表許佑格談兩岸　沒人樂見衝突、兩岸不應是零和遊戲

淺眠容易醒用5招睡回去　「別待在床上」是關鍵

2021年全運會首金　台南輕艇劉妍廷率先全國奪下

同場技壓胡智為　徐若熙在意球速還沒回來

租屋簽約「原子筆斷水」！他下樓買筆巧遇鄰居　才知房子是凶宅

魏蔓罕見換「女神級新髮型」！　小可愛秀美腰…網：以為新垣結衣

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友質疑：疫情簡訊有用嗎

嘎妹管教蔡波能「他表情超委屈」！　蔡阿嘎在旁邊看…做法被讚翻

徐若熙狀況沒特別好　葉總稱讚吉力吉撈幫助大

地方熱門新聞

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

「好市券」綁定市民卡挨批　桃市府回應

71歲阿伯精挑深V爆乳女「排毒」

43間餐廳同一地址　外送員驚見「平板牆」傻眼

國門之都　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

多功能豐原轉運中心　今年底預計完工　

休旅車受困深山泥濘　神救援來了

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

黃偉哲行銷台南後壁俗女村

青少年接種BNT可能反應請注意

番石榴損失慘重陳亭妃要求協助

里海學堂　啟動全民海洋教育

即／台16線集集段雙向封閉！邊坡又崩塌

更多熱門

相關新聞

台南方振宇東　帕運男子羽球單打SU5級奪第4名

台南方振宇東　帕運男子羽球單打SU5級奪第4名

2020東京帕運在4日下午舉行羽球SU5級銅牌戰賽事，來自台南市的羽球好手方振宇對上印尼選手Suryo Nugroho，最終以0:2奪下第四名。

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

黃偉哲行銷台南後壁俗女村

黃偉哲行銷台南後壁俗女村

謝程銘志東奥努力黃偉哲贈伴手禮

謝程銘志東奥努力黃偉哲贈伴手禮

關鍵字：

全運會首金台南輕艇劉妍廷

讀者迴響

熱門新聞

結婚4年求歡剩「1周2次」！劉雨柔暴怒要離婚

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

長榮確診機師違規　今被解僱

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面