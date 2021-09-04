2021年全運會首金　台南輕艇劉妍廷率先全國奪下

▲2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷率先全國勇奪第1面金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會輕艇項目，4日於新北市微風運河提前開賽，為本屆全國運動會第一個開賽的競賽種類，上午9時進行的第一場比賽為女子單人500公尺愛斯基摩艇項目，由台南市劉妍廷拔得頭籌，率先全國勇奪本屆全運會第1面金牌。

黃偉哲市長也在第一時間表達恭賀之意，也勉勵5日將再挑戰輕艇競速200公尺4連霸的劉妍廷能再接再厲達成目標，更預祝即將比賽的所有代表隊選手都能夠在2021年的全國運動會奪得佳績。

黃偉哲市長表示，在2019年全運會知道台市金牌獎金較其他直轄市少時，便責成教育局評估調升機制，把全運會金牌獎金調升至30萬元，與六都並駕齊驅，並自2021年全運會起開始適用；另外也自2020年1月起執行績優運動選手補助計畫，讓全運會奪牌選手每月可領取3000至2萬元培訓津貼，持續培育台南市優秀人才。

教育局鄭新輝局長表示，劉妍廷選手為台南市輕艇好手，同時入選為2020東京奧運及2022亞運培訓隊；2019年全國運動會時在輕艇拿手的愛斯基摩艇項目便奪下1金1銀的亮眼成績，更贏得輕艇女子競速愛斯基摩艇200公尺3連霸的紀錄。鄭局長指出，劉妍廷選手非常自律，對於自己的人生規劃十分有階段性且目標性，能為每個階段設定目標並努力實踐完成，目前同時也積極備戰2022亞運會，希望能逐步達成站上國際競技舞台的夢想。

台南市體育處表示，劉妍廷選手畢業於土城高中，是台南市輕艇三級培育重點學校，多年來已為台南市爭取多項榮耀，市府也將持續投入培訓津貼、運動傷害防護、運動科學輔助等多元化的培訓資源，作選手的強力後盾。2021年全國運動會預計於10月16日至21日於新北市舉行，提前比賽的台南市奪牌重點種類還有划船、帆船、空手道、桌球、高爾夫和韻律體操等，希望市民一起為台南市代表隊加油。

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