移民署如娘家　新住民投身志工宣導防疫

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站與雲林縣新住民家庭服務中心攜手合作，深入雲林縣大埤鄉的小村落，為當地許多新住民宣導居停留法令、新冠肺炎防疫及防範非洲豬瘟措施等重要資訊，也透過多元培力課程自我成長，讓新住民家庭安心生活，讓鄉親們大呼「揪感心」。

越南新住民小青踏著雀躍的步伐，帶著活潑的孩子來到社區活動中心，懷抱著興奮心情，參加移民署舉辦的新住民理財課程。小青表示，來到臺灣展開新生活已經6年，從剛和丈夫結婚開始，服務站人員擔心新住民人生地不熟，初次領取居留證時，就很熱心的介紹在臺灣生活的健保、工作等相關權益。

▲熱心的小青用熱情感染身邊的越南新住民朋友，投入防疫宣導。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

小青說，經過參加移民署專門為新住民家庭舉辦的各種課程與活動，認識了許多在臺灣一起打拼生活的新住民朋友，也申請到新住民證照獎勵金，特別是移民署近年舉辦的免費電腦課程，讓原本是3C苦手的她，也能夠享受到數位生活的便利，移民署真的是她在臺灣的娘家。

中秋節時，越南人會提燈籠跟放水燈，跟臺灣人吃柚子跟烤肉不太一樣，但都會吃月餅過節，熱心的小青，現在擔任起雲林縣服務站宣導防範非洲豬瘟小尖兵，更影響身邊朋友投身防疫，認真的把多國語言宣導訊息都透過網路轉傳給在臺灣的新住民朋友，她說，臺灣好吃的豬做成的家鄉菜，一樣美味，也一樣的解鄉愁。

▲越南新住民，帶著活潑的孩子來到社區活動中心，懷抱著興奮心情，參加移民署舉辦的新住民理財課程。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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