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新住民感恩協助贈應景越南月餅　宜蘭專勤隊說母湯

▲新住民贈送月餅（示意圖，非當事人），宜蘭縣專勤隊婉拒。（圖／宜蘭縣專勤隊提供）

▲新住民贈送月餅（示意圖，非當事人），宜蘭縣專勤隊婉拒。（圖／宜蘭縣專勤隊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

家住宜蘭縣冬山鄉新住民阮女士，因感念移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊於日前熱忱協助辦理其母親逾期停留之自行到案，特別自製家鄉月餅，於3日親送該隊，希望請移民官享用。但該隊秉持公務員廉政倫理規範，且協助不諳規定的新住民家庭，本為自身職責，連忙婉拒，直稱：毋湯！

特別自製家鄉月餅贈送移民署宜蘭縣專勤隊的阮女士說，製作糕餅是她的興趣之一，因越南與台灣文化相似，重人情味，而且都有過中秋節，所以才想做月餅跟移民官分享及表達感謝。她並強調自製的月餅都是用臺灣在地的原料。

宜蘭縣專勤隊隊長邱耀雍則表示，很感謝阮女好意，他在宜蘭服務2年，充分感受到來自越南、印尼、大陸、柬埔寨等等不同地區新住民的熱情與善意，進一步的，其實要謝謝所有的新住民朋友，因為他們不僅豐富了台灣的多元樣貌，也提升了人口結構的活力，更是台灣近幾年社會、經濟、文化等方面進步的重要基石。

邱耀雍強調，近期受非洲豬瘟疫情入侵影響，許多進口的相關食品需依法檢驗，造成了民眾的不方便。而事實上，他也看到許許多多的民眾，包含不同的新住民社群，都主動的協助政府宣導，提醒民眾不要購買、使用來路不明的豬肉或相關製品，非常感謝新住民對台灣社會的努力與奉獻。

中秋假期將至，邱耀雍同時提醒民眾「三不」，不自帶、不網購、不接觸外畜，輸入肉品務必依法申請檢疫，如違反規定，不僅檢疫物需沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；另民眾如持有來源不明之肉品需協助處置，應於上班時間送至檢疫站收集包裝妥當後統一銷燬處理，以免不慎進入廚餘鏈，增加疫病傳播風險。

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