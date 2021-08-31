來源不明無中文標示　台南新營東南亞商店查獲可疑肉製品送驗

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，會同衛生、檢疫人員，追查非洲豬瘟可疑肉品，在新營區1家東南亞商店內，查獲來源不明，且無中文標示的可疑豬肉製品送驗，總重0.6公斤，馬上送驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，追查非洲豬瘟可疑肉品，經會同台南市衛生局、衛福部食品藥物管理署南區管理中心及農委會防檢局高雄分局台南檢疫站等單位執行聯合稽查，在新營區1家東南亞商店內，查獲來源不明，且無中文標示的可疑豬肉製品送驗，總重0.6公斤，馬上送驗。

近期因非洲豬瘟走私肉品於國內流竄，台南市專勤隊結合轄內農政及衛生單位展開跨局處全面稽查，針對轄內東南亞雜貨店及小吃店，進行可疑豬肉製品來源查核，並向新住民及在台移工朋友加強宣導，勿購買來源不明或標示不清的豬肉製品。

台南專勤隊指出，此次查獲可疑豬肉製品，外觀完全無中文標示，業者一開始謊稱該豬肉製品為素食，因思念獨特的家鄉風味，才請母親跨海郵寄來台。但經精通越南語的專勤隊隊員仔細檢視包裝上越南文標記的組成成分，識破內含百分之50以上是豬肉，稽查人員不敢大意，立即將可疑肉品交由台南檢疫站人員送驗，也持續追查相關供貨來源及流向。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，請新住民及在台移工朋友勿購買來源不明或標示不清的豬肉製品，也不要在網路上以快遞或郵寄購買境外來路不明的含肉製品或月餅等；相關食品業者，更應注意採購來源須符合規定，並保留相關合格檢驗證書及來源證明文件，提供查核，如違反規定，將依法沒入銷毀。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金，請大家齊心協力，共同守護台灣畜產業安全。

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