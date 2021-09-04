移民署扣91件問題豬肉928公斤　3件驗出非洲豬瘟

記者邱中岳／台北報導

移民署加強查緝非洲豬瘟，2周動員8千多名人員，查獲91件不明來源的豬肉，最後送驗有3件結果呈現陽性反應，其中2件為網路販售含豬肉成分月餅，另一件則是店家販售越南豬火腿以及脆骨。

移民署為了防堵走私肉品以及加工豬肉製品，從豬瘟疫區走私進口，2週來動員8196名人員，針對2139處所進行清查，查獲不明來源豬肉製品91件，總重量達928公斤。

▲移民署查扣91件來源不明豬肉製品，其中有3件驗出非洲豬瘟病毒呈陽性反應。（圖／記者邱中岳翻攝）



移民署表示，事後將所有查扣肉品送相關單位檢驗，其中有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，其中2件為移民官化身網路買家，最後在臉書社團販售含非洲豬瘟成分的月餅。

另外一件則是發現有店家進口32公斤的越南豬肉製品，有18公斤的火腿及脆骨驗出非洲豬瘟病毒陽性，移民署表示，若違規最高可裁處新台幣1百萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科3百萬元以下罰金。

移民署指出，國內目前有6759戶養豬戶，飼養551萬4千頭豬，產值高達709億4千萬元，若豬瘟疫病傳入，後果不堪設想。

移民署特別呼籲，外籍移工、漁工、船員及新住民朋友們，中秋節快到了，不要從越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅、肉品或含肉類加工食品來臺，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網。

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