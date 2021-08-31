保護台灣好豬　移民署台東站宣導勿攜帶及購買來路不明肉品

▲台東移民署宣導勿攜帶及購買來路不明肉品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國內首度查獲越南走私豬肉製品中含有非洲豬瘟病毒，為強化新住民及移工防範非洲豬瘟意識，避免因不瞭解法令而觸法，移民署南區事務大隊台東縣服務站特別以越南、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、英文及中文等7國語言文宣，主動向轄內新住民團體及移工宣導，勿自境外疫區攜帶肉製品入境，呼籲外來人口共同守護台灣豬肉產業。

台東縣服務站長期利用辦理新住民家庭教育課程及多元文化宣導活動等機會，提升新住民及移工朋友對防範非洲豬瘟的認識及瞭解。因中秋佳節將至，總是特別容易讓人想念家鄉味道，且肉品需求也大增。

台東縣服務站為加強宣導，特別搭配通譯人員，藉由行動服務列車深入偏鄉及社區宣導，並透過LINE群組等社群媒體轉發相關宣導資訊，呼籲外來人口及民眾，千萬不要在網路上購買來路不明的境外肉製品，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入，如查獲走私或違法輸入肉品將會面臨處7年以下有期徒刑，併科新臺幣300萬元以下罰金。

台東縣服務站主任林明道表示，國人食安健康及優質的台灣豬需全民一同守護，如欲進一步瞭解非洲豬瘟相關訊息，可至防檢局非洲豬瘟資訊專區（https://asf.baphiq.gov.tw/index.php）查詢或撥打服務專線0800-039-131，歡迎新住民朋友多加利用。

►Her今天推出「極簡風小家電」





►二手票券豐富你的生活

