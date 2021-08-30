新竹嬤車禍送醫「PCR陽性」！2兒從事餐飲服務業　緊急快篩196人

記者陳凱力、柯沛辰／新竹報導

新竹縣近期疫情持續「加零」，但30日晚間卻傳出寶山鄉大量民眾到村辦公室快篩。對此，新竹縣衛生局證實，一名80多歲婦人車禍送醫，不料PCR檢驗呈現陽性，所以為了慎重起見，決定通知相關社區、鄰里快篩。至於老婦人是否確診，一切以指揮中心發布為準。

新竹縣衛生局表示，寶山鄉有一名8旬老婦人30日車禍送醫，不料第一次PCR核酸檢測呈現陽性反應，但CT值在臨界點，因此請醫院再次檢驗。

不過，衛生局考量老婦人她2個兒子都在餐飲業、服務業工作，與民眾接觸頻繁，所以通知可能接觸到的鄉親來篩檢，範圍包括寶新路一段、明湖路、雙園路二段等。

對此，縣府立即啟動快篩部隊進駐，由北榮新竹機動篩檢隊進駐寶山鄉社區執行快篩，於30日晚上6點開始到8點半，在雙溪村辦公大樓前辦理「快篩工作」。截至30日晚間，共計篩檢196位民眾，結果均為陰性。

衛生局指出，新竹縣30日並無確診個案，但確實有接到指揮中心指示辦理快篩，至於後續寶山鄉婦人是否確診、詳細狀況如何，應以指揮中心公布為準。

▼北榮新竹快篩部隊進駐寶山鄉社區。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹嬤車禍送醫PCR陽性，縣府緊急快篩196人。（圖／記者陳凱力翻攝）