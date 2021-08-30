20歲馬尾妹「一次拿走17便當、2箱罐頭」　愛心物資站傻眼

記者柯沛辰／綜合報導

高雄楠梓一個愛心物資站，平時提供食物給有困難的人士自取，不料近期卻出現一名20多歲女子，每天都來2到3次，近期還一口氣拿走17個便當、2箱價值4500多元的罐頭。事後，站長找到人，對方供稱每個月要付5000元房貸，還要養6個長輩，生活不輕鬆。不過，女子跟另一名志工又有別的說詞，站長也只能道德勸說。

志工在臉書公布監視器畫面，指女子22日搬走2箱罐頭，專挑高單價，價值超過4500元。本來志工們想睜一隻眼閉一隻眼，不料愛心媽媽29日剛把20個新鮮便當送來，還不到5分鐘，女子就來拿走17個便當，導致後面幾名街友拿完後，當地一對有困難的母子、一位婆婆接連撲空，只能空手而回。

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▲罐頭本要送往偏鄉，但志工來不及清點，22日就被女子搬走。（圖／東森新聞）

事後，女子解釋，自己每個月要負擔5000元房貸，但家中爺爺、奶奶、外公、外婆及爸媽都沒在工作，所以才來拿餐。不過，女子說詞反覆，站長已請里長介入關切，看女子是不是遺漏、未被通報的個案，「說不定真的有困難」。

愛心站志工表示，如果拿的特別多，有些人就沒得吃，這是良心問題，「只是心疼後面那個社會局轉介來的媽媽拿不到便當」。對此，站長也說，如果真的有困難，要拿取物資不是問題，但還是希望適量，後續會再道德勸說。

▼女子29日再次上門，一次拿走17個便當，把車裝滿滿才騎走。（圖／東森新聞）