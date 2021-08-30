駭進一銀盜領8300萬首腦服刑期滿　人民血汗錢送他機票遣返回國

▲當年震驚社會的第一銀行盜領案、主嫌安德魯30日傍晚經移民署台北專勤隊人員押解赴桃園機場遣返。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2016年在台北市犯下震驚國際的第一銀行駭客入侵ATM吐鈔案集團盜領8300多萬，3名涉案外籍犯嫌先後入獄，其中包含共犯米海爾（Colibaba Mihail ）、潘可夫等人去年服刑期滿被依法遞解出境，目前僅剩主嫌拉脫維亞籍的安德魯仍台服刑，安嫌落網後遭法院判刑5年，原本預計今年1月服刑期滿出獄。但因安德魯在台身無分文，無法繳清50萬元併科罰金，依規定改服勞役，根據管道證實，安德魯將於今天服刑期滿出獄，移民署將在今晚將他遣返出境。

▲當年震驚社會的第一銀行盜領案、主嫌安德魯30日傍晚經移民署台北專勤隊人員押解赴桃園機場遣返。（圖／記者張君豪翻攝）

安德魯在2016年7月11日入台參加第一銀行盜領案，隨後案情曝光警方追捕，安德魯搭車逃往宜蘭，卻因在東澳一間海鮮餐廳吃飯，恰巧當時台北市警局公關室巡官當時帶家人出遊

其中安德魯當年7月11日入境參與盜領、處裡贓款，但隨著事件曝光、警方追捕，安德魯搭車逃往宜蘭；安德魯之所以會落網，是因為他下午跑去東澳一間餐廳吃飯，當時帶家人出遊的台北市警局公關室警務正宋俊良也在餐廳內，驚覺這名老外酷似一銀盜領案主嫌立刻暗中報警逮人、案件遂告偵破。

安嫌等人落網後，分別遭台北地方法院判處有期徒刑4年6個月到4年10個月不等刑期，其餘兩名共犯去年9月、11月就服刑期滿遭遞解遣返。

據瞭解、台灣政府對安德魯遣返出境任務相當重視，顯著提升維安歸格；據悉移民署台北專勤隊將接手安德魯潛返出境事宜，預計30日下午會以專人專車模式，前往台北監獄接收剛出獄的安嫌後，直接押解前往桃園機場執行遣返作業。

據知情人士透露：由於安德魯在台落網入獄時，贓款已遭查扣身上並無現金，移民署依規定將動支遣返作業公務預算，替他購買從荷蘭航空飛往荷蘭阿姆斯特丹機場轉機、預計22小時航程將安德魯前返回他母國拉脫維亞首都里加機場。

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