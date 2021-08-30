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影／桃園復興霞雲溪烤肉戲水沒上岸　16歲男高中生溺水送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市幾名高中生28日上午結伴到復興區霞雲溪烤肉，其中潘姓高中男生見溪水清澈跳水戲水，但同伴遲遲未見潘上岸，趕緊打電話給119求助，復興區消防分隊人員著潛水裝下水搜救後約19分鐘將潘打撈上岸，經緊急CPR、AED等急救措施後送醫急救，直至下午4時32分宣告搶救無效。

▲桃園市幾名高中生30日結伴到復興區霞雲溪邊烤肉，有人見溪水清澈下水，其中潘姓高仲生不幸溺水，經向消防局求助，下午3時許打撈上岸，送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市幾名高中生28日結伴到復興區霞雲溪邊烤肉，有人見溪水清澈下水，其中潘姓高中生不幸溺斃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，死者是16歲的潘姓高中男生，28日上午與哥哥等幾名朋友到復興區霞雲溪畔烤肉，下午2時許，潘姓高中生與幾名朋友見溪水清澈，從高處往下跳，但潘姓高中生哥哥卻遲遲未發現弟弟蹤跡，由於該處溪水很深，幾名夥伴不敢下水搜救，只好打電話給119求助。

▲桃園市消防局第四大隊復興分隊30日下午將溺水潘姓高中男生打撈上岸，在岸邊進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局第四大隊復興分隊30日下午將溺水潘姓高中男生打撈上岸，在岸邊進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊復興分隊，小隊長陳清淵帶領7名隊員著潛水裝前往打撈搜救，下午2時46分下水打撈，3時5分發現潘男，打撈上岸後發現已無呼吸心跳，緊急施以CPR（心肺復甦術）與AED等急救措施，再以救護車送至國軍桃園804醫院急救，直至下午4時32分宣告搶救無效死亡。

►「即日起，我退出老化黨。」

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