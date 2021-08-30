知名飯店集團涉詐國旅補助　不法獲利54萬元！高市府回應了

▲知名飯店集團主管勾結員工、旅遊業者詐領國旅補助金。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市某飯店被檢舉涉嫌利用人頭，向高市府觀光局詐領國旅補助金，合計不法獲利54萬元，專案小組擴大搜索，陸續帶回48名涉案犯嫌依法偵辦。觀光局表示，本案已進入司法調查審理階段，不便透露相關事宜。

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知名飯店集團潘姓主管利用交通部觀光局、高市府於2019年9月1日至2020年1月31日辦理的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，指揮旗下十多名員工蒐集親友身分證，偽造不實入住紀錄，再向高市府觀光局申請每人頭1000元的國旅補助款。

▲知名飯店詐領國旅補助金 。（圖／刑事局南部打擊犯罪中心提供）

潘姓主管還告訴員工，提供每1名人頭，事後可以向飯店分取現金200元和夜市券200元作為酬勞。此外，潘姓主管還勾結遊覽車業者，將團客名義入住的旅客，改為自由行名義入住，再向觀光局申請秋冬住宿補助款。

高雄地檢署接獲情資，專案小組4月27日到該飯店執行搜索後擴大偵辦，並查扣飯店營收資料、住宿名單、人頭身分證件等，陸續拘提、通知48名犯嫌到案。相關犯嫌偽造不實紀錄並向交通部申請補助542筆，不法獲利54萬多元。全案依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

▲潘姓主管指揮旗下員工蒐集親友身分證，偽造不實入住紀錄，詐領國旅補助金。（圖／交通部觀光局）

▲南打中心偵破高雄某飯店詐領交通部觀光局國旅補助金。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市觀光局表示，本案已進入司法調查審理階段，本局不便透露相關事宜。

經詢問飯店集團高層，均表示對此案詳細內容並不知情，只了解，這名潘姓主管曾為此被拘留2個月，目前已去休長假。

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