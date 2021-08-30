花蓮台11線轎車衝電桿車頭撞爛　豐濱鄉長江莉婷路過緊急救援

▲自小客車撞上電線桿後，駕駛受困車內。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮台11線42公里北上路段，30日發生一起小客車自撞事故，63歲陳姓男子疑似過彎不慎，撞上路旁電桿，造成駕駛受困車內，事故發生時正巧豐濱鄉長江莉婷經過，由於本身具有護理資歷，在救人第一信念下也隨119救護人員一同投入緊急救援，協助一同將受傷駕駛送醫急救。

警方初步了解，43年次陳姓男子獨自駕駛，疑似是過彎不及減速，在台11線42公里處的北上路段衝出車道，直到撞上路旁電桿車輛才靜止，安全氣囊炸開男子受困於駕駛座上，小客車車頭受創嚴重幾乎全毀，民眾見狀報警後，消防救護人員立即抵達現場救援。

▲豐濱鄉長江莉婷與救護人員協助駕駛脫困送醫急救。

值得一提的是，豐濱鄉長江莉婷當時正在附近視察，事故發生後毫不猶豫立即停車投入救援，安撫受傷男子並在消防救護人員的協助下，一同協助傷者脫困送醫。

豐濱鄉長江莉婷本擔任鄉長之前曾在行政院衛生署花蓮醫院任職護理師，也曾擔任豐濱鄉衛生所的理護師兼主任，非常熟悉意外事故緊急救援工作。

▲自小客車車頭幾乎全毀。

路旁民眾眼尖發現竟是鄉長親自投入救援，都豎超大姆指誇鄉長真勇敢。而江莉婷僅表示，救人是醫護的天職，也是每個人應盡的職責。

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