▲新北貢寮「和美海之家」親水體驗，啟動漁港兼復育轉型新契機。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為推動漁港轉型，於28日在貢寮區和美漁港辦理「和美海之家」珊瑚復育及親水體驗活動，帶領民眾體驗珊瑚復育，以及獨木舟親水體驗行程，讓民眾參與復育行動外，更能親近海洋，將和美漁港打造為「生態復育與生態體驗中心」，賦予漁港更多轉型契機。

新北市共有28處漁港，市府自108年起推動「來新北，嗨漁港」計畫，啟動漁港轉型及活化。位於貢寮區的和美漁港，因設籍漁船較少，但港型完整，港內水域相對穩定，故朝向海洋生態復育及親水體驗方向規劃。

農業局表示，今年再次與山海天使協會合作執行「110年新北市和美漁港復育計畫」，推出全新活動規劃，以每梯次30人方式分4梯次舉辦，並規劃入場實聯制、全程戴口罩、不共餐及保持社交距離等防疫措施，邀請民眾到和美漁港參與珊瑚復育行動、認識珊瑚，以及獨木舟體驗行程。

▲民眾到和美漁港參與珊瑚復育行動、認識珊瑚，以及獨木舟體驗行程。

人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，東北角水質優良，珊瑚種類多樣，但因為氣候變遷及棲地破壞影響，珊瑚保育亟待努力。「和美海之家」活動利用和美漁港環境，為珊瑚們打造合適的復育場所，除此之外，本次活動也在港內安排獨木舟親水體驗行程，教導獨木舟操作及相關水上安全講習，並辦理獨木舟競賽。

農業局說，未能參加實體活動的民眾也不要失望，除了會製作活動現場畫面的精華影片，放上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專分享給大家，也會持續用影像記錄珊瑚寶寶的生長狀況，放上「和美海之家」活動臉書粉絲專頁，歡迎大家按讚加分享，持續關注珊瑚寶寶的狀況。

漁業處長張麗珍表示，藉由「和美海之家」活動，號召大朋友小朋友參與復育行動及親水體驗，深化海洋保育觀念，期望將和美漁港打造為「生態復育與生態體驗中心」，未來結合美灩山漁港「中間育成中心」及海洋資源復育園區「復育執行基地」，形成「海洋復育金三角」，完善東北角復育廊帶。

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