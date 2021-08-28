▲開學在即校園防疫成重點，金山財神廟捐環保隔板給13所學校。（圖／新北市萬里國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月即將開學！金山財神廟慈善會於26日捐贈環保防疫隔板1800片給萬里金山石門地區13所中小學及附設幼兒園，受惠學生人數達1千800人，由萬金石各受贈學校校長、萬里區長粘雪琴代表收下，盼開學後學生也可以安全的在學校享受餐點，一起齊心防疫。

金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌表示，台灣防疫管制降至二級，眾多學生得以重歸學校懷抱，繼續求學，疫情傳播最為廣泛的管道為飛沫傳染，因此在學生回歸校園前聯合彰化晨陽興業有限公司主動聯繫萬里金山石門地區的國中小學，提出捐贈防疫隔板以保障學子們的安全。

▲金山財神廟慈善會捐贈1800片隔板給學校，由金山高中校長賴來展（右）代表接受。

受益學校包括有萬里國中、萬里國小、大坪國小、崁腳國小、野柳國小、市立萬里幼兒園、金山高中、金山國小、金美國小、中角國小、市立金山幼兒園、老梅國小、石門國小等13校。受惠學生人數高達1千800人。

金山高中賴來展校長表示，雖然新冠疫情在全國人民共同努力下已在穩定控制中，但防疫工作仍不可懈怠，隨著校園即將重新開放，防疫工作將是學校的重點。他非常感謝台灣金山財神廟慈善會的此次善舉，慷慨捐贈桌上型隔板以確保學生用餐安全，讓學生在校用餐時能夠安心、家長也能夠放心。

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