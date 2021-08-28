快訊／新北829前完成406所校園消毒　侯友宜公布開學6大指引

記者呂晏慈／台北報導

9月1日開學日即將到來，新北市長侯友宜28日表示，學校全面消毒是現在最重要的工作，預計在8月29日前完成全新北市逾4百所學校消毒工作，且學校需要遵守班班可視訊、防疫假不列入出缺勤紀錄等6大規定。

侯友宜今天在新北市線上疫情說明會表示，新北市今天確診病例「加0」，截至27日為止，列管數為383人，本日可解隔數為63人。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說明，9月1日開學前學校必須全面消毒，目前環保局已經動員374人次，出動344台次消毒機具設備，使用13萬7千公升消毒藥劑，完成352所學校消毒，預計8月29日以前，完成全新北市406所學校消毒，包括339所公私立學校，以及67所公立幼兒園，消毒重點針對校園的周邊環境，以及運動場、川堂、洗手台、廁所等校內開放空間。

侯友宜表示，面對學校9月1日實體開學，需要遵守6大防疫指引：第一，落實防疫全面實體授課；第二，新人專人引導，分批安心入班；第三，生病不到校，防疫假不列入出缺勤紀錄；第四，學習診斷、即時輔導、有效銜接；第五，班班可視訊，線上資源全到位；第六，宿舍低度活動，進出嚴格管制。

▼新北市針對9月開學的防疫作為。（圖／新北市政府提供）

▼新北406校開學前會完成校園消毒。（示意圖／環保署提供，下同）