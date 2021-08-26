基隆夫妻打高端後3度就醫　癱軟四肢無力「檢查無異狀」留院觀察

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區新豐街1對30多歲夫妻23日施打高端疫苗，24日出現全身癱軟、冷顫症狀，緊急就醫，當晚10點多出院返家；25日下午2人覺得身體不適，自行叫救護車，送基隆長庚醫院醫就醫，檢查結果正常；當天晚上2人又覺得身體不適、四肢無力，再度送醫檢查，結果還是正常。衛生局表示，目前2人留院觀察。

▲打完高端疫苗後不適，基隆夫妻3度送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

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這對夫妻是在23日施打高端疫苗，24日傍晚6時許向消防局求助，由救護車送往衛生福利部基隆醫院急診，丈夫較為虛弱，有頭暈、手腳麻及全身無力等症狀，妻子則是手腳麻，感覺很喘、打冷顫。院方檢查後，確認2人心電圖正常，經注射點滴、針劑治療，並留置醫院觀察，直到晚上10點多才出院返家。

不料，25日下午2人覺得身體不舒服，叫救護車到基隆長庚醫院急診，檢查結果正常，然後返家休息；當天晚上2人還是覺得不舒服，再次叫救護車到衛生福利部基隆醫院急診，經過院方檢查之後，結果還是正常。據了解，夫妻每次都叫2部救護車，2人送醫時，意識清楚，並未有半昏迷狀況。

基隆市衛生局疾管科長郭香蘭表示，2人依規定通報不良反應，因擔心民眾身體狀況，還是先請2人留衛生福利部基隆醫院觀察，詳細原因仍待釐清中。

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