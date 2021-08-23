汽修廠竟是地下槍械室！不修車卻做黑的　基隆警起獲12把長短槍

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局日前接獲線報，在新竹縣新埔鎮經營汽車修理廠之葉姓男子，以修車為掩護，在工廠內改造槍枝，該局隨即組成專案小組偵辦，經多日監控，今（23日）在葉男的汽修廠及住處執行搜索，查獲改造長槍11枝、改造短槍1枝及改造工具鑽床機1台、未貫通槍管、槍枝零件組1批。

▲合法汽修廠掩護改造槍械室，基隆警破獲12枝長短槍藏身新竹偏鄉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

55歲葉姓男子因熟悉機具操作及改造槍枝利潤吸引，乃在新竹縣新埔鎮自營的汽車修理廠另闢密室，購置鑽床等改造機具，再加上對槍械極有興趣，經常上網研究，進而違法以市售之未貫通槍管支槍枝，改造槍械販售。

基隆警方接獲線報，局長林炎田責成刑事警察大隊及少年警察隊、第二分局、第三分局共同組成專案，經多日跟監掌控葉男行蹤，23日持臺灣新竹地方法院核發之搜索票在葉男經營的汽修廠及住處執行進行搜索。

▲基隆警查獲改造長槍11枝、改造短槍1枝及改造工具鑽床機1台、未貫通槍管、槍枝零件組1批。

警方當場查獲改造長槍11枝、改造短槍1枝及改造工具鑽床機1台、未貫通槍管、槍枝零件組1批；經初步鑑定扣案之改造槍枝送往，鑑識科認具有殺傷力，全案依法違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

基隆市警察局長林炎田表示，該等違法槍枝流入市面，將造成治安極大的衝擊，呼籲民眾，若發現有可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，以淨化社會治安。

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