▲金山中山溫泉公園整建現風華，重新引入溫泉水建泡腳池。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

青春山海線是新北市發展北海岸觀光、經濟的重要政策，市府耗時約4年整建鄰近金山老街的中山溫泉公園，將園區內的停車空間重新整併為綠地，並配合當地百年的公共溫泉產業，重新引入溫泉水、興建溫泉泡腳池，待疫情無虞就開放，北海岸溫泉勝地風華即將重現。

新北市長侯友宜28日傍晚前往視察中山溫泉公園及金山立體停車場工程；他說，金山區是新北重要的觀光旅遊據點，每年約有280萬名遊客，期許中山溫泉公園和金山立體停車場的串聯，配合金山老街等周邊旅遊景點，為北海岸觀光產業發展注入新活水。

▲金山老街走到重新翻修的中山溫泉公園也只要3-5分鐘。

城鄉發展局長黃國峰表示，「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」範圍由金山延伸至萬里大鵬停車場，總計畫經費3.2億並獲得內政部營建署「城鎮之心工程計畫」補助支持。

其中，城鄉發展局耗時4年翻新整建中山溫泉公園，在園區內重新引入溫泉水、興建泡腳池，並結合現有金包里公共浴室，改造整體公園景觀，讓觀光客來金山不只能逛老街，還可結合體驗在地特色溫泉、人文與環境生態及豐富地方觀光產業。

▲金山立體停車場8月底完工。

金山立體停車場將於8月底完工，預計12月啟用；交通局長鍾鳴時表示，金山立體停車場計有350個汽車停車位、100個機車停車位，距離金山老街僅一路之隔，走到重新翻修的中山溫泉公園也只要3-5分鐘；且停車場的一樓規劃了小農市集行銷在地農特產品；頂樓設有景觀瞭望台和風雨頂板，可作為在地居民大型集會活動場所，不僅是停車場也將是觀光旅遊中繼站和金山區民生活新聚點。

後續新北市景觀處將導入公園藝術化，由朱銘美術館於金山地區集結3組團隊、7位藝術家及40名在地學生與地方居民進行參與式藝術創作，注入在地萬金杜鵑元素育成地方景觀，並以中山溫泉公園為主要展示場地，敬請民眾拭目以待。

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