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基隆「聲音照相」11路段科技執法　噪音車超標取締最高重罰3萬

▲基隆「聲音照相」科技執法 噪音超標取締最高重罰3萬。（圖／基隆市環保局提供）

▲基隆「聲音照相」科技執法，噪音車超標取締最高重罰3萬。（圖／基隆市環保局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全台防疫自7月17日微解封至今，為遏阻高噪音汽機車影響民眾安寧，基隆市運用聲音照相科技執法，取締告發7件擾人噪音車輛。市府為改善車輛噪音擾民情況，於各區機動性架設移動式聲音照相設備，若噪音超標，將直接告發裁處1800至3600元，經處罰後仍未停止行為者，裁罰金額將逐次遞增，最高可處3萬元。

環保局指出，聲音照相科技執法於今年上路，根據不同道路速限規定分貝值，道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，速限50至70公里，管制標準為90分貝，對於分貝值超標被拍照取締的車輛，可處1800元至3600元；且經聲音照相偵測檢驗的車輛使用未認證的排氣管，將按次處罰，經處罰後仍未停止行為者，裁罰金額將逐次遞增，最高可處3萬元。

▲基隆「聲音照相」科技執法 噪音超標取締最高重罰3萬。（圖／基隆市環保局提供）

▲基隆市各區機動性架設移動式聲音照相設備，若噪音超標，將直接告發裁處1800至3600元。

環保局表示，目前已於暖暖區（基福公路及瑞八公路）、中正區（北寧路、中正路及正豐街）、信義區（信一路）、中山區（文化路及中和路）、安樂區（基金公路、湖海路）、七堵區（光明路）等路段執行，共查獲7輛車輛噪音超標，判定超過使用中車輛行駛噪音管制標準，直接告發裁處1800元。

環保局說，為確保聲音照相系統精確度及公正客觀性，採取「三重認證」原則，噪音計每2年通過標準檢驗局檢定認證1次，聲音照相系統每年經環保署認可實驗室比對測試驗證1次，聲音校正器通過國家量測標準實驗室驗證，且每3天對噪音計進行校正及聲音照相系統每5分鐘與國家標準時間對時校正。另架設點前方100公尺至300公尺間，放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」的告示牌，以提醒汽機車駕駛。

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