一家四口攀登東眼山入夜受困　警消12人搜救4小時尋獲

▲桃園市蕭姓一家四口24日至復興區東眼山登山，卻在中途受困迷途，向山難協會求救，被大溪警方與消防人員深夜11時許於登山步道尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓一家四口24日上午到復興區東眼山登山，其中登山途中卻因迷途受困山區，因天色已暗伸手不見五指，加上對山路不熟，打電話向山難協會求助，大溪警方會同警消、特搜隊與義警兵分2路上山搜尋，於深夜11時許在東眼山登山步道尋獲4人，幸好均無大礙，並於25日凌晨平安返回派出所，結束一場虛驚。

▲桃園市蕭姓一家四口24日至復興區東眼山登山卻中途受困，搜救人員兵分兩路搜尋，所幸深夜11時許被尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，蕭姓男子偕同妻子、2名小孩24日前往復興區東眼山登山至赫威山，登山過程中疑似不熟悉地形迷途，受困在山區，因入夜後天色昏暗，因此打電話請求山難協會協助。

▲桃園市蕭姓一家四口24日至復興區東眼山登山，中途迷途被搜救人員尋獲後返回溪內派出所，蕭姓一家人向搜救人員感謝致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局溪內派出所晚間7時許獲報後，會同復興消防分隊、特搜隊、山地義警與林務局共計12人前往搜救。經消防分隊定位研判，搜救人員兵分二路，一路人員自東眼山登山口、另一路人員則自北插山登山口進入搜尋，晚間11時許，其中一支搜救人員在東眼山登山步道尋獲蕭姓一家四口，所幸均平安無恙，隨後在凌晨1時30分許，由救難人員帶往溪內派出所所駐地，經過休息片刻引用熱茶後，蕭姓男子一家四口自行返家休息。

大溪警方呼籲，民眾登山前應先充分了解當地地形、天候，並檢查裝備與糧食，過程中應隨時注意自身身體狀況，做好充足準備再行登山，以確保平安歸來。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／作家陸之駿打高端一夜猝死 兒悲傷赴警局「一個字」回應

►快訊／陸之駿打高端疫苗隔日不治 今下午13:30相驗查死因

►家人早上發現沒反應...專欄作家打完高端隔天不治 將相驗查死因