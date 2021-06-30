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一家4口燒炭僅剩女童獨活　阿嬤一肩扛陷困境！同濟會送暖

▲▼一家四口燒炭僅剩女童獨活，阿嬤撫養生計陷困，同濟會送暖。（圖／國際同濟會提供）

▲一家四口燒炭僅剩女童獨活，阿嬤撫養生計陷困，同濟會送暖盼度難關。（圖／國際同濟會提供）

記者林冠吟／台中報導

上月24日，台中大里中山路一處大樓傳出一家四口燒炭自殺，僅剩下6歲陳姓女童倖存獨活的悲劇，在麵攤打工的阿嬤不捨孫女頓失依靠，一肩扛下女童的撫養責任，卻因為麵攤受到疫情影響，頓失收入，生計困難。國際同濟會在得知消息後，也立即撥發急難救助金2.5萬與3萬元給女童阿嬤，助阿嬤度過難關。

5月24日，台中大里發生一起父母帶著一對兒女燒炭自殺，造成3死的悲劇，獨活的6歲陳姓女童表示，因半夜聞到「臭臭的」跑到客廳睡覺，才逃過一死。女童的阿嬤在得知消息後，也一肩扛下女童的教養責任，平常在麵攤打工維生，不過卻因為疫情頓失收入，面臨生計困難，急需幫助。

霧峰分局成功派出所所長黃秉鈞在得知消息後，也聯絡民間團體，最後轉介給同濟會48屆總會會長候選人林淑娟。林淑娟在了解祖孫2人的困境後，25日聯繫正副主委等人，緊急撥發2.5萬的急難救助金、草湖同濟會募得的3萬元善款和林淑娟自掏腰包的慰問關懷金，希望能夠讓祖孫2人解決燃眉之急，度過疫情難關。

國際同濟會台灣總會表示，希望在善款的幫助下，讓社會邊緣的困難家庭，能夠盡快得到幫忙和救助，更希望能在同濟會的拋磚引玉下，號召更多的善心人士，一起幫助社會弱勢家庭。

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