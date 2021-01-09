追雪要快！桃園拉拉山、東眼山融雪中「積雪20cm→剩1cm」

▲拉拉山今（9日）早雪況。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

入冬以來最強寒流發威，桃園拉拉山8日凌晨飄下入冬以來第一道瑞雪後，晚間5點半北橫四稜段也開始飄雪，今（9日）一早拉拉山巨木區路面結冰，車輛無法進入，不過遊客仍可步行進入。桃園觀旅局表示，林班口一早就有遊客上來，一路步行到拉拉山巨木區賞雪，不過目前已開始融雪，想上山追雪的民眾腳步要快。

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▲目前山上艷陽高照，中巴陵海拔800公尺以上開始融雪，冰雪世界的難得景緻已經慢慢消失中。（圖／桃園市觀旅局提供）

海拔約1400公尺的桃園拉拉山昨凌晨起變身冰雪世界！今日清晨中巴陵仍看得到雪景，不過，目前山上艷陽高照，中巴陵海拔800公尺以上開始融雪，冰雪世界的難得景緻已經慢慢消失中。

▲昨日下午積雪達20公分的神木區，一早吸引不少遊客上山追雪。（圖／桃園市觀旅局提供）

其中，昨日下午積雪達20公分的神木區，一早吸引不少遊客上山追雪，巡遊在巨木群步道，感受雪白世界的夢幻，今早林務局表示，厚厚一層糖霜積雪開始融化，目前只剩下1、2公分厚，只剩下殘雪可欣賞。

想上山追雪的民眾，由於拉拉山巨木區路面結冰，巨木區停車場管制車輛進入，必須從林班口往下行，沿著116線路邊停車，再步行到神木區賞雪。

▲▼海拔千公尺以上的東眼山，8日也降下初雪，遊客中心前有少量降雪。（圖／林務局提供，孔傳民攝）

此外，東眼山森林遊樂區8日凌晨也飄雪了，林務局表示，夜間氣溫達0度以下，濕度95%以上，讓海拔千公尺以上的夜裡山上悄悄降下雪花。特地上山追雪的民眾表示，今天去應該還可以看到殘雪，往制高三角點東眼瞭望台可見白雪景象。