作家陸之駿打高端一夜猝死　兒悲傷赴警局「一個字」回應

記者沈繼昌／桃園報導

專欄作家陸之駿23日接受高端疫苗並在臉書PO文「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端。」未料今日上午在家中突然不適，送醫急救後仍不治往生；警方下午通知家人製作筆錄，面對媒體詢問，陸的兒子只淡淡說了一個字「滾」，避談整件事情發生過程；桃檢指出，由於警方尚未送驗，預計明天報驗後再由檢察官相驗，以釐清死因。

▲桃園市專欄作家陸之駿接受高端疫苗後不適送醫不治，中壢警分局今日請家人製作筆錄，面對媒體採訪只說一字「滾」，避談發生過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，56歲的陸之駿24日上午9時許在家中床上沒有呼吸心跳，家人緊急打電話給119求助，經送往聯新醫院急救，但到院前已呈現無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，遺體下午送至中壢殯儀館冷凍櫃冰存，等待檢警相驗。

▲桃園市專欄作家陸之駿接受高端疫苗後不適送醫不治，中壢警分局青埔派出所今日傍晚請家人製作筆錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局青埔派出所下午通知陸之駿家屬製作筆錄，守候媒體詢問發生過程，家人疑似心情不佳只淡淡說了一個字「滾」，拒絕回答任何問題。

桃檢表示，因中壢警方尚未完成報驗處理，檢方預計明日收到警方報驗單後，再由外勤檢察官進行刑事相驗，釐清相關死因。

►「時間對我們來說完全沒用！

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