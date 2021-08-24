家人早上發現沒反應...專欄作家打完高端隔天不治　將相驗查死因

▲桃園市陸姓專欄作家昨天接受高端疫苗注射，今日上午卻不適送醫不治，對此，市府衛生局指出，已依程序通報，並靜待司法相驗結果。圖為陸姓民眾昨天接受疫苗注射。（圖／翻攝自陸男臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

高端疫苗昨日開打，未料首日桃園市出現3例施打後不適案例，今日上午卻傳出陸姓知名專欄作家疑似接受疫苗施打後不適，送醫治療卻再到院前死亡個案，這也是首例疑似接種後死亡案例。桃園市新聞處表示，針對陸姓民眾接種第一劑高端疫苗後於今日到院前死亡案，衛生局已依程序已通報，並協助家屬處理後續相關事宜，靜待司法相驗結果。

▲桃園市陸姓知名專欄作家昨天接受高端疫苗注射，今日上午卻不適送醫不治，對此，市府新聞處長詹賀舜表示，市府衛生局已依程序通報，並靜待司法相驗結果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處表示，陸姓專欄作家23日上午接種第1劑高端疫苗，現場休息無不適症狀後返家，今日上午9時許，家人發現陸姓民眾無反應，趕緊撥打119求救，陸姓民眾於到院前已無呼吸心跳，市府衛生局已依程序通報，並協助家屬處理後續相關事宜，此案待司法相驗結果。

據指出，陸姓專欄作家送往聯新醫院急救後仍不治，遺體已於下午已送往中壢區殯儀館冷凍櫃冰存，後續再由桃檢檢察官進行相驗，以釐清真正死因。

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