上壽山健行「泰國谷」迷航　消防局引導下載APP定位獲救

▲民眾爬壽山不小心迷失方向，靠下載APP取得GPS定位，成功被尋獲。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

13日傍晚5點多，高雄市消防局接獲民眾報案，前往壽山國家風景區內健行不慎於「泰國谷」迷失方向，這個時候指揮中心的人員立刻引導對方下載消防署的「119報案APP」，在取得座標後派遣分隊前往協尋，最後協同壽山國家自然公園籌備處之後，以開山刀開闢野徑入山搜尋，成功將人救出。

這名許姓男子事後向消防人員表示，他從龍泉寺登山口進入，途經泰國谷往觀海崖方向深入山區之後就失去方向，因遍尋不著出路，而且時間就快要日落了，山區光線昏暗，他擔心時間再晚走不出去，情急之下撥打119求援，消防人員引導他用消防署的「119報案APP」取得自己GPS定位，再傳送給消防局。

▲民眾爬壽山不小心迷失方向，靠下載APP取得GPS定位，成功被尋獲。（圖／記者黃子倩翻攝）

幸虧有這個舉動，成功讓消防局的人員找到報案人，經過搜救人員與籌備處人員會合之後，討論報案人給的線索還有座標，研判報案人可能位於「觀海崖」，而搜救人員到達現場後，先以聽聲辨位法確定報案人約略位置，徒手攀岩並穿過數個地洞後，發現報案人受困於滿布藤蔓刺棘的樹林內，搜救人員再以開山刀開闢野徑接觸該許姓民眾並引導下山。

▲民眾爬壽山不小心迷失方向，靠下載APP取得GPS定位，成功被尋獲。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市政府消防局鼓山分隊長謝品蘋事後表示，這次的救援行動知所可以快速完成，全仰賴「119報案APP」的定位，也呼籲民眾，出發登山前，應檢視自身裝備、預習路線、保持良好身體狀況，才可進行登山活動，確保登山平安。

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