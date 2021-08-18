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埔榮秋季先烈英靈祭祀大典　未邀遺族家屬和代表出席避免群聚

▲埔榮醫院舉辦中元節追悼陣亡將士及在台亡故榮民英靈秋祭大典（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院舉辦中元節追悼陣亡將士及在台亡故榮民英靈秋祭大典（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

下周日（22日）就是中元節，為對陣亡將士及在台亡故榮民英靈之尊崇，台中榮總埔里分院於每年春秋2季定期辦理祭祀活動；院方表示，往年都邀遺族家屬及榮民代表參與祭祀，今年因新冠疫情，防疫和避免群聚為優先考量，未邀遺族家屬及榮民代表參加，僅由徐慰慈院長率領院內同仁代表祭祀，追思緬懷。

埔榮院長徐慰慈昨（17）日上午率領一級主管、同仁代表，配合防疫戴口罩，在院內懷遠堂辦理祭祀典禮，上香、獻禮並率同仁行三鞠躬禮，在香煙嬝繞慎終追遠中，感念亡故榮民先輩保國衛民、建設台灣辛勞奉獻的精神，場面簡單隆重，莊嚴肅穆。

▲埔榮醫院舉辦中元節追悼陣亡將士及在台亡故榮民英靈秋祭大典。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方表示，過去每年均會廣邀全體同仁及榮民代表、遺族家屬，於懷遠堂辦理祭祀典禮；其中許多人年事已高、行動不便，還是會坐著輪椅、杵著拐杖前來，追悼陣亡將士及在台亡故榮民英靈，緬懷他們對國家建設的犧牲貢獻。

徐慰慈表示，願這些先烈英魂的光榮事蹟成為衛國護民的典範，並銘記在心，另呼籲民眾疫情期間前往祭拜時，一定要配合戴口罩、雙手噴酒精，若有身體不適發燒情形不可前往祭祀、防疫最重要。
 

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