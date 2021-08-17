　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電視沒狂播鬼片「今年沒鬼月氣氛？」　網嘆：這1點更恐怖

▲月亮,滿月,月圓,中秋節,鬼故事。（圖／翻攝自pixabay）

▲農曆7月又稱鬼月，民俗信仰有許多禁忌。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年的「鬼門開」是在國曆8月8日，進入農曆七月，就是俗稱的鬼月。有網友在PTT的WomenTalk板上發文，提到以前這個時候，電影台都會狂播鬼片，談話性節目也會聊奇聞怪談，才感覺到今年似乎沒有這樣，不禁發起討論「今年怎麼沒有鬼月的氣氛？」貼文一出，就有人直呼「因為疫情比鬼月恐怖。」

這位網友文中表示，「記得以前農曆七月電影台都會充滿鬼片，然後談話性節目充斥各種奇聞怪談」，連上班的時候，都會跟同事聊一些鬼故事之類的話題，好奇今年怎麼完全沒有「在過鬼月的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，馬上有網友歪樓，「因為窮鬼更可怕」、「窮比鬼更可怕」、「因為人比鬼可怕。」還有人提到最近一片綠的台股，直呼「台股最近很有鬼月氣氛」、「一堆水手當了溺死鬼。」

大部分的人則認為是疫情影響，「因為疫情比鬼月恐怖」、「病毒比鬼還恐怖」、「疫情比鬼月可怖」、「今年發生的事都比鬼還恐怖」、「疫情讓人們更重視『人』的世界。」

其他人也紛紛留言，「應該是老了」、「一整年都很鬼，不用等這個月」、「 從五月後每個月都是鬼月啊」、「疫情讓人類見識什麼叫真正的災難，只有戰爭跟疫病可以帶走幾百萬條人命，順便毀滅全世界的經濟，你有聽過鬼殺害幾10條人命嗎？」

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
富少性侵模特兒姊妹　再闖民宅硬上母女！下場出爐
台灣「守下這一局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人
饗饗有確診足跡！暫停內用11天　匡列81人採檢
塔利班攻入首都　阿富汗23歲女將東京帕運夢碎
親美下場變阿富汗？　他痛批「混蛋至極」：台灣早經歷美軍落跑
她下樓倒垃圾被上銬！　新北警發現抓錯人還丟包路邊
「7+8÷4×6+2÷1」吵到快輸贏！　他一按答案秒解決

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他問「建議蔡英文打哪支疫苗？」　醫解答：但別挑，有保護力都好

摩鐵連結完！男友媽來討300元「把妳當女兒對待」　最後1句炸雞皮

電視沒狂播鬼片「今年沒鬼月氣氛？」　網嘆：這1點更恐怖

快訊／盧秀燕拍板！台中9／1實體開學　不分線上線下

快訊／聯亞將提申訴改以Delta測試？　陳時中14:00記者會說明

花蓮東大門夜市人潮回流！七夕單日達8千人次　創重開業新高

台灣「守下這一局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

高雄深夜驚見火球！從天邊迅速墜落　專家研判是「這現象」

流浪犬2年增6.19%！全國推估數15.5萬　「放養不絕育」釀持續產生

基隆廟口夜市入選「世界20大知名市集」！時尚雜誌Tatler公布原因

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

迪麗熱巴盲摸楊洋的手：抓到了♥　剪刀石頭布怪招..他一臉懵還是超配合

他問「建議蔡英文打哪支疫苗？」　醫解答：但別挑，有保護力都好

摩鐵連結完！男友媽來討300元「把妳當女兒對待」　最後1句炸雞皮

電視沒狂播鬼片「今年沒鬼月氣氛？」　網嘆：這1點更恐怖

快訊／盧秀燕拍板！台中9／1實體開學　不分線上線下

快訊／聯亞將提申訴改以Delta測試？　陳時中14:00記者會說明

花蓮東大門夜市人潮回流！七夕單日達8千人次　創重開業新高

台灣「守下這一局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

高雄深夜驚見火球！從天邊迅速墜落　專家研判是「這現象」

流浪犬2年增6.19%！全國推估數15.5萬　「放養不絕育」釀持續產生

基隆廟口夜市入選「世界20大知名市集」！時尚雜誌Tatler公布原因

曾在紅白磨蹭大谷翔平屁屁　渡邊直美現身天使洋基觀戰

大陸留學生上海機場赴美！「1000m排隊人龍照」43萬機票也搶光

台南市消防局第五大隊OHCA案件成功救回8人　消友會表揚救護救災有功人員

振興五倍券靠這招家人可集資使用　經濟部擬對餐飲業加碼回饋

改裝車「轟轟轟」剋星！　抓吵法寶「聲音照相」正式上路

他問「建議蔡英文打哪支疫苗？」　醫解答：但別挑，有保護力都好

台中土地屢創新天價　建商回歸三核心燙金地段

土藏造型街邊店！藏壽司插旗彰化　第一家店落腳中華西路　

摩鐵連結完！男友媽來討300元「把妳當女兒對待」　最後1句炸雞皮

周玉蔻爆柯文哲選高雄市長「玩真的！」　陳其邁冷回3個字

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

接種人次將破千萬　莫德納還要再等

世界咖啡冠軍王策「VWI」創始店宣布熄燈　臉書文埋伏筆

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

貼心丈夫接送上下班！婆婆竟稱兒子很可憐

即／桃園特殊交友圈再+1！

新北確診者來過　「彰化燒肉圓」60年老店又歇業

彰化人等4年好市多要來了！市長證實

12星座「有這些反應」就是在拒絕你！

更多熱門

相關新聞

小吃店老闆「帶全家打高端」！他見股價漲翻：後悔當初沒買

小吃店老闆「帶全家打高端」！他見股價漲翻：後悔當初沒買

高端疫苗昨（16）開放預約，共準備60萬劑，疫苗預約平台一開始還出現大當機、網頁不斷繞圈圈的情況，昨日股價還亮燈漲停，今日早盤以348元開出後持續上攻，最高上漲6％。有網友表示，聽小攤販老闆笑說，全家大小都要去接種高端，加上總頭又帶頭支持高端，股價還大爆發，後悔當初沒買進高端疫苗的股票。

韓真實鬼故事！租屋牆壁是墓碑

韓真實鬼故事！租屋牆壁是墓碑

八卦板「賀阿富汗酋長國成立」　鄉民罵爆

八卦板「賀阿富汗酋長國成立」　鄉民罵爆

五倍券振興不到小吃店？網曝真正目的

五倍券振興不到小吃店？網曝真正目的

館長力薦月餅盒再利用　結果單字拼錯糗了

館長力薦月餅盒再利用　結果單字拼錯糗了

關鍵字：

農曆七月鬼月電影恐怖片鬼片鬼故事鬼門開中元節PTT

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

劉寶傑曝陳時中「最棒之處」　他笑翻狂讚

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

新北男偷牽短裙妹！正宮撞見當街扒衣

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面