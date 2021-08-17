電視沒狂播鬼片「今年沒鬼月氣氛？」　網嘆：這1點更恐怖

▲農曆7月又稱鬼月，民俗信仰有許多禁忌。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年的「鬼門開」是在國曆8月8日，進入農曆七月，就是俗稱的鬼月。有網友在PTT的WomenTalk板上發文，提到以前這個時候，電影台都會狂播鬼片，談話性節目也會聊奇聞怪談，才感覺到今年似乎沒有這樣，不禁發起討論「今年怎麼沒有鬼月的氣氛？」貼文一出，就有人直呼「因為疫情比鬼月恐怖。」

這位網友文中表示，「記得以前農曆七月電影台都會充滿鬼片，然後談話性節目充斥各種奇聞怪談」，連上班的時候，都會跟同事聊一些鬼故事之類的話題，好奇今年怎麼完全沒有「在過鬼月的感覺」。

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看到貼文後，馬上有網友歪樓，「因為窮鬼更可怕」、「窮比鬼更可怕」、「因為人比鬼可怕。」還有人提到最近一片綠的台股，直呼「台股最近很有鬼月氣氛」、「一堆水手當了溺死鬼。」

大部分的人則認為是疫情影響，「因為疫情比鬼月恐怖」、「病毒比鬼還恐怖」、「疫情比鬼月可怖」、「今年發生的事都比鬼還恐怖」、「疫情讓人們更重視『人』的世界。」

其他人也紛紛留言，「應該是老了」、「一整年都很鬼，不用等這個月」、「 從五月後每個月都是鬼月啊」、「疫情讓人類見識什麼叫真正的災難，只有戰爭跟疫病可以帶走幾百萬條人命，順便毀滅全世界的經濟，你有聽過鬼殺害幾10條人命嗎？」