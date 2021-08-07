普渡拜好兄弟「14點小禁忌」曝光！命理師警告：切記勿報姓名

▲中元普渡拜拜，要小心不要冒犯到好兄弟。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年農曆七月一日「鬼門開」正好與父親節同一天，而跨入農曆的7月1日，也就是俗稱的鬼月，很多人都知道，在民間習俗上，鬼月期間禁忌多。若是有要祭拜中元普渡的人，在拜拜時也有要小心的事項。資深鳥卦師王馨怡就列出15個小細節，提醒大家一定要注意，寧可信其有，也不要招惹到這些好朋友。

王馨怡先是提醒，鬼月到盡量穿鮮色明亮衣服，不要穿深色、暗色或黑色，以免招來喪病之氣。還有家裡不要掛風鈴，會發出聲響的裝飾品先收起來。她指出，農曆7月拜好兄弟就是一種布施，好像辦流水席，給無家可歸的好兄弟一些招待。

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中元普渡14點禁忌如下：

1.因為是拜好兄弟，所以不要在家裡拜，一定要在外面或馬路上，不然等於請好兄弟進家門。

2.拜拜時千萬別說自己是誰，只要說請用即可。

3.準備多一些祭品和紙錢，請好兄弟盡量吃拿去花。

4.如果是祭祖，則要在家裡拜，祖先牌位一定要擺好。

5.中元普渡不要拜香蕉、李子、梨子與鳳梨。

6.如果要拜雞、豬、魚等，最好是完整一隻，不要切開分離。

7.祭拜時勿著內衣褲或赤裸上身，對好兄弟不尊敬。

8.祭拜的鮮花要全開，不可買劍蘭，這樣好兄弟不敢靠近。

9.如果拜整箱的飲料或餅乾，最好拆開，才不會讓好兄弟整箱抱走或搶成一團。

10.要帶尊神敬鬼的心情祭拜，謹言慎行，不可亂說話，以免禍從口出。

11.當日沖煞者勿祭拜。

12.看見有人在非特定場合燒冥紙，不要觀望，因為燒紙錢會招來好兄弟搶錢，一個不小心就被煞到。

13.普渡完後，建議洗澡時可放幾片艾草、芙蓉葉在浴缸中清洗身體，可去除鬼月所帶來的晦氣。

14.不要放鞭炮，避免嚇到好兄弟們，害祂們找不到回家的路。